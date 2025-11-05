En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Video del momento exacto cuando avión de UPS se estrelló y explotó en llamas en EE. UU.: detalles

Video del momento exacto cuando avión de UPS se estrelló y explotó en llamas en EE. UU.: detalles

El vuelo 2976 de UPS se estrelló cuando apenas había tomado 55 metros de altura en el aeropuerto internacional de Muhammad Ali de Louisville, en Kentucky. Conozca los detalles del grave accidente aéreo.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 5 de nov, 2025

