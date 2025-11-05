En horas de la noche de este martes 4 de noviembre se reportó un trágico accidente aéreo en Estados Unidos, en la ciudad más grande del estado de Kentucky, Louisville. De acuerdo con el informe oficial, al menos siete personas murieron y varias más resultaron heridas luego de que un avión de carga se estrellara poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Louisville.

La aeronave involucrada era un avión de la empresa United Parcel Service (UPS) de transporte de paquetes, cuya sede principal se ubica en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. En imágenes difundidas en redes sociales se logra observar como el avión explotó en llamas al impactar contra negocios cercanos al aeropuerto, generando una enorme columna de humo negro sobre la zona.

El gobernador de ese estado, Andy Beshear, informó en su cuenta de X de los hechos, indicando que el número de muertes sigue aumentando tras reportar en un informe preliminar la cifra de solo 3 muertos. "Las noticias desde Louisville son duras esta noche, ya que el número de muertos ha alcanzado al menos siete, y se espera que esa cifra aumente", escribió y añadió en una reciente actualización que "los equipos de emergencia están en el lugar y trabajando arduamente para extinguir el incendio y continuar con la investigación"



😳A dashboard-cam captured the exact moment UPS Flight 2976 crashed right after departing Louisville’s Muhammad Ali International Airport



The MD-11 barely lifted off before slamming into the ground and exploding into a massive fireball visible for miles.



