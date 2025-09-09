Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  /  Video| La nueva ministra de Salud de Suecia se desmayó durante su presentación oficial

Video| La nueva ministra de Salud de Suecia se desmayó durante su presentación oficial

Lann se dirigía al atril y perdió el conocimiento frente a las cámaras y asistentes.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 09, 2025 09:00 p. m.
Comparta en:
Editado por: Noticias Caracol
Elisabet Lann
La ministra acaba de llegar a su cargo.
Tomado de redes.