Video| La nueva ministra de Salud de Suecia se desmayó durante su presentación oficial

La presentación de Elisabet Lann como nueva ministra de Salud de Suecia estuvo marcada por un inesperado incidente. La funcionaria, de 48 años, se desmayó en plena conferencia de prensa este martes 9 de septiembre, apenas iniciaba su intervención oficial tras asumir el cargo.

El episodio ocurrió cuando Lann se dirigía al atril y perdió el conocimiento frente a las cámaras y asistentes. Momentos antes, había destacado que, pese a la calidad del sistema de salud sueco, los largos tiempos de espera siguen siendo su mayor reto, y llamó a “fortalecer el control gubernamental” para avanzar hacia una atención médica más equitativa.

La conferencia fue interrumpida, pero minutos después la ministra regresó y explicó que la descompensación se debió a una baja de azúcar en la sangre, minimizando el hecho con un: “Puede pasar cuando el nivel de azúcar está bajo”.



Cambio de gabinete y contexto político

Lann fue designada en reemplazo de Acko Ankarberg Johansson, quien renunció un día antes para postularse al parlamento tras tres años al frente del ministerio. El relevo ocurre en un momento de presión creciente sobre el sistema de salud sueco, con reclamos ciudadanos por mejorar la financiación, reducir los tiempos de espera y garantizar más personal sanitario.



¿Quién es Elisabet Lann?

Nacida en 1977 en Månsarp, cerca de Jönköping, Lann es miembro del Partido Demócrata Cristiano (KD) y concejal en Gotemburgo desde 2019, con una trayectoria enfocada en asuntos sociales y de salud. Tiene maestrías en estudios de paz y desarrollo, así como en ciencias políticas. Antes de ingresar al gabinete, trabajó en la organización Save the Children y en proyectos internacionales de apoyo democrático en Jerusalén y Cuba.



Su estilo político se ha caracterizado por posturas firmes en temas sociales y culturales, como la defensa de los derechos de los adultos mayores en residencias, el control de proveedores de servicios de salud y críticas a símbolos y expresiones que, según ella, glorifican el terrorismo.

Con su nombramiento, Lann asume el reto de liderar un ministerio clave para la vida social sueca, bajo la mirada de un país que espera respuestas frente a los desafíos del sistema sanitario.

