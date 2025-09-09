Menor de edad falleció tras ser atacada por un perro mientras visitaba la casa de una amiga

Las autoridades del estado australiano de Nueva Gales del Sur continúan investigando la muerte de una joven de 17 años que falleció tras ser atacada por un perro mientras estaba de visita en la casa de una amiga. Los hechos ocurrieron el pasado jueves 4 de septiembre.

"Una adolescente falleció en el hospital tras ser atacada por un perro en una vivienda de Singleton la semana pasada. Los servicios de emergencia acudieron a una vivienda en la calle Broughton alrededor de las 11:30 a. m. del jueves", se lee en una nota de prensa publicada por la Policía de Nueva Gales del Sur.

¿Qué se sabe del ataque?

El persona médico encontró a la joven de 17 años con heridas graves en la cabeza, el cuello y el cuerpo. "Fue atendida en el lugar por paramédicos de Ambulancias de Nueva Gales del Sur antes de ser trasladada en helicóptero al Hospital John Hunter en estado crítico. Se informó a la policía que la joven se encontraba en casa de una amiga cuando ocurrió el incidente".



Se conoció que el perro que la atacó tiene 10 años de edad y fue descrito como un ejemplar grande mestizo, y que vivía en la vivienda en donde se encontraba la menor de edad. Algunos medios locales describieron al animal como una mezcla de boxer, bull arab y lobo irlandés.

La joven estuvo hospitalizada en estado de gravedad hasta que falleció el lunes 8 de septiembre. "Los agentes del Distrito Policial de Hunter Valley sacrificaron al perro con el consentimiento del dueño e iniciaron una investigación sobre el incidente", explicaron las autoridades.

"Esto es absolutamente desgarrador. Cuando sucede algo así, la comunidad se apoya mutuamente y espero de verdad que todos estén cuidando a la familia lo mejor que puedan", dijo el diputado por Hunter Dan Repacholi en declaraciones al medio ABC.



Perros peligrosos de acuerdo con la ley de Nueva Gales del Sur

De acuerdo con las autoridades del estado australiano donde ocurrió el ataque, las personas deben presentar el formulario de tarifas anuales para perros restringidos o peligrosos y efectuar el respectivo pago. "Es un delito vender, anunciar la venta, regalar o transferir la propiedad de un perro considerado peligroso o amenazante", se lee en la página oficial del estado.

Esta es la definición de perro peligroso de acuerdo con la normativa del estado de Nueva Gales del Sur. Un funcionario municipal autorizado o un tribunal local pueden declarar un perro peligroso por cualquiera de las siguientes razones:



Ha atacado o matado a una persona o animal (sin incluir plagas como ratas y ratones) sin provocación.

Ha amenazado repetidamente con atacar o ha perseguido repetidamente a una persona o animal (sin incluir plagas) sin provocación.

Ha sido declarado perro peligroso según una ley de otro estado o territorio australiano que se corresponda con la Ley de Animales de Compañía.

Se mantiene o utiliza para la caza, sin incluir perros utilizados para localizar, levantar, señalar o recuperar aves o plagas.

