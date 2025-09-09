Publicidad

Menor de edad falleció tras ser atacada por un perro mientras visitaba la casa de una amiga

En Australia una joven de 17 años falleció cuatro días después de ser atacada por un perro mientras visitaba a una amiga. Esto se sabe del caso.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 09, 2025 11:30 a. m.
Menor de edad falleció tras ser atacada por un perro mientras visitaba la casa de una amiga
Imagen de referencia de perros peligrosos.
Adam Gray/Getty Images/AFP