Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Qué está pasando en Nepal y cómo una manifestación de jóvenes derrocó al gobierno en 24 horas?

¿Qué está pasando en Nepal y cómo una manifestación de jóvenes derrocó al gobierno en 24 horas?

El levantamiento juvenil contra la corrupción y el bloqueo de redes sociales en ese país asiático desató una crisis sin precedentes, con al menos 25 muertos y cientos de heridos. La sede del Parlamento fue quemada, así como las viviendas del saliente primer ministro y otros ministros y líderes de oposición.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: septiembre 09, 2025 11:14 a. m.
Manifestaciones en Nepal.
Manifestaciones en Nepal.
AFP