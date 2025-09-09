Publicidad

Ecuador anuncia la captura de 26 presuntos disidentes y el embargo de un centenar de propiedades

Ecuador anuncia la captura de 26 presuntos disidentes y el embargo de un centenar de propiedades

Los señalados criminales, capturados en un operativo en el que participaron 600 hombres, son acusados de una emboscada en la que murieron once soldados ecuatorianos.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: septiembre 09, 2025 02:56 p. m.
Ecuador anuncia la captura de 26 presuntos disidentes y el embargo de un centenar de propiedades
Tomadas de la cuenta de X del ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg -