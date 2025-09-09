Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GOLES LUIS JAVIER SUÁREZ
NEPAL
VALERIA AFANADOR
NUEVA EPS
LOS INFORMANTES
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / La nueva misión del Perseverance de la Nasa que busca develar los inicios de Marte

La nueva misión del Perseverance de la Nasa que busca develar los inicios de Marte

El rover Perseverance de la Nasa ha iniciado una nueva fase de exploración en Marte, adentrándose en una nueva región de rocas que darían a conocer los primeros capítulos de la historia del planeta rojo.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 09, 2025 10:37 p. m.
Comparta en:
Nueva misión de la NASA
El rover Perseverance de la NASA tomó esta foto del espacio de trabajo "Scotiafjellet" el 31 de agosto de 2025.
NASA/Getty Images