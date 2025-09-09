Publicidad

Noticias Caracol  / MUNDO  / Manifestaciones en Nepal: muere quemada esposa de ex primer ministro durante ataque a su vivienda

Manifestaciones en Nepal: muere quemada esposa de ex primer ministro durante ataque a su vivienda

Un levantamiento juvenil en el país asiático ha provocado en las últimas 24 horas el colapso del gobierno y la muerte de al menos 25 personas.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 09, 2025 11:07 a. m.
Editado por: William Moreno Hernández
Manifestaciones en Nepal.
Manifestaciones en Nepal. En el cuadro, Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del ex jefe de Gobierno Jhalanath Khanal.
AFP