Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Familia de Valeria Afanador responde a millonaria póliza que recibirían: "Ella no era una cifra"

Familia de Valeria Afanador responde a millonaria póliza que recibirían: "Ella no era una cifra"

El abogado del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, donde estudiaba Valeria Afanador, aseguró que los allegados de la menor de edad podrían recibir una millonaria póliza que excedería las nueve cifras de indemnización. Esto dijo la familia de la niña de 10 años.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: septiembre 09, 2025 10:08 a. m.
Tras casi tres semanas de búsqueda, su cadáver apareció el 29 de agosto
