SALUD

Contraloría alerta por grave situación administrativa y financiera en Nueva EPS

Contraloría alerta por grave situación administrativa y financiera en Nueva EPS

El organismo de control advirtió por falencias administrativas y financieras, principalmente relacionadas con anticipos, facturación, contratación, cuentas por pagar y reservas técnicas.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: septiembre 09, 2025 08:06 a. m.
Nueva EPS
Tomada de Facebook: Anserma Noticias