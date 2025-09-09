Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GOLES LUIS JAVIER SUÁREZ
NEPAL
VALERIA AFANADOR
NUEVA EPS
LOS INFORMANTES
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote Los Informantes
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / Édgar Rentería ya es leyenda: entró al Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis

Édgar Rentería ya es leyenda: entró al Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis

El beisbolista Édgar Rentería fue elegido por los aficionados para hacer parte de este selecto grupo. En Los Informantes reveló que antes de alcanzar la fama tuvo que jugar descalzo en Barranquilla.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: septiembre 09, 2025 03:45 p. m.
Comparta en:
Édgar Rentería, el colombiano que conquistó las Grandes Ligas
Édgar Rentería, el colombiano que conquistó las Grandes Ligas
Foto: AFP