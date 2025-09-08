Publicidad

LOS INFORMANTES  / Así es el río Orinoco, uno de los más caudalosos del mundo: caimanes pueden medir hasta 7 metros

Así es el río Orinoco, uno de los más caudalosos del mundo: caimanes pueden medir hasta 7 metros

Más de 300 niños cruzan cada día el imponente Orinoco en lancha para estudiar en Vichada, enfrentando la crisis educativa de Venezuela y los peligros de uno de los ríos más caudalosos del mundo.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: septiembre 08, 2025 12:21 p. m.
río Orinoco
El río Orinoco es el cuarto río más caudaloso del mundo, después del Amazonas, el Congo y el Ganges.
