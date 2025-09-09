Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GOLES LUIS JAVIER SUÁREZ
NEPAL
VALERIA AFANADOR
NUEVA EPS
LOS INFORMANTES
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Mujer fue condenada a cadena perpetua por envenenar con hongos a su familia en Australia

Mujer fue condenada a cadena perpetua por envenenar con hongos a su familia en Australia

La mujer deberá pasar mínimo 33 años en prisión y sin posibilidad de libertad condicional.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 09, 2025 11:45 p. m.
Comparta en:
Editado por: Laura Camila Ramos
Erin Patterson
La mujer asesinó a tres miembros de su familia y uno de ellos sobrevivió al envenenamiento.
EFE.