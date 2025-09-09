Publicidad

MUNDO

Presidente Petro pide por colombianos detenidos en Venezuela y hace un llamado al diálogo

“No se podrá defender Venezuela de la injusticia si la injusticia se ejerce desde el poder”, dijo el mandatario al citar el caso de un opositor del país vecino que fue detenido por el régimen hace ocho meses: Enrique Márquez.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: septiembre 09, 2025 11:24 a. m.
Colprensa/AFP