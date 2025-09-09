Presidente Petro pide por colombianos detenidos en Venezuela y hace un llamado al diálogo

El presidente Gustavo Petro abogó por la liberación del excandidato presidencial de Venezuela Enrique Márquez y de los colombianos presos en ese país, y aseguró que a Venezuela no se le puede defender si allí hay injusticia. (Lea también: “A Venezuela nadie la va a humillar”: Maduro a EE. UU., al que acusa de querer robar oro y petróleo)

"Ocho meses detenido lleva Enrique Márquez, y con él, decenas de colombianos en cárceles venezolanas", escribió el mandatario colombiano en su cuenta de X, donde compartió una carta de Sonia Lugo, la esposa del dirigente opositor.

En la misiva, la pareja de Márquez expresaba que han pasado “ocho meses desde que la injusticia golpeó la puerta de nuestra casa para llevarse no solo a un hombre honesto, sino también a un esposo, un padre, un hijo, un venezolano íntegro que ha dedicado su vida al diálogo, a la democracia y al país que tanto amas”.



“A quienes te tienen privado de libertad les digo: Es urgente que abramos espacios para el diálogo, que fomentemos la reconciliación y, sobre todo, que se cese la confrontación que tanto daño nos ha causado como sociedad”, agregó.



“Hora del diálogo”, dijo Petro

En su mensaje de X, el mandatario sostuvo que "no se podrá defender Venezuela de la injusticia si la injusticia se ejerce desde el poder", en referencia al despliegue naval de Estados Unidos en el mar Caribe, cerca de las aguas de ese país.

"La hora de la defensa de Venezuela, que implica la unión de su pueblo ha llegado. Un pueblo dividido es fácil de invadir. Hora del diálogo, la reconciliación y la unión en Venezuela", agregó Petro.

En enero de 2025, el presidente colombiano le dijo al ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, que el Frente Popular Democrático, plataforma de la que hace parte Márquez -quien también fue vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y diputado-, no es "una organización delincuencial".

En esa ocasión, Cabello criticó a Petro por apoyar a Márquez, de quien aseguró que es "parte del golpe de Estado que quieren dar en Venezuela".

El jefe de Estado colombiano ha condenado varias veces la detención de Márquez, a quien se refiere como "amigo" suyo, al tiempo que pide la libertad de todas las "personas detenidas por razones políticas" en Venezuela.

En mayo de 2025, el Gobierno colombiano aseguró que trabajaba para lograr que un grupo de por lo menos veinte connacionales que están "retenidos o detenidos" en Venezuela sean liberados, para lo cual mantiene una comunicación constante con el país vecino.

"Seguimos trabajando por nuestros connacionales detenidos en Venezuela. No descansamos; cada colombiano en el exterior es nuestra prioridad", dijo en esa ocasión el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, en su cuenta de X.

Esto a raíz de que familiares y amigos de los colombianos presos en Venezuela pidieron a Petro y al Congreso colombiano intervenir en la liberación de sus allegados, de los que dicen que están "detenidos arbitrariamente y no son criminales". Los colombianos fueron detenidos en diferentes lugares del país vecino y sus familiares aseguran que prácticamente no han podido comunicarse con ellos.

