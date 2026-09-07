¿Quién es Ulrich Siegmund, el ultranacionalista de derecha que ganó elecciones en Alemania?

Por primera vez desde la derrota de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, un partido ultranacionalista obtuvo una contundente victoria en un estado de Alemania. El triunfo pone en alerta al gobierno alemán y a Europa entera. La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) tiene una estrella emergente en el ganador de las elecciones de Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, un joven político de 35 años que arrasó con un 43,8 % de los votos. Con este resultado, Siegmund se perfila con la posibilidad de convertirse en el primer miembro de la agrupación ultraderechista en gobernar un estado federado alemán.

Nacido en 1990, poco después de la caída del Muro de Berlín, Siegmund es considerablemente más joven que el habitante promedio de Sajonia-Anhalt, cuya media de edad se sitúa en los 48,3 años. En el ámbito profesional, se formó como técnico de comercio exterior y mayorista, estudió a distancia Ciencias Empresariales mientras trabajaba como comercial, y obtuvo el título de sumiller de café en Viena, especializándose posteriormente en perfumes para fundar su propia empresa de marketing de aromas. Casado y padre de una hija, militó inicialmente en la Unión Cristianodemócrata (CDU) desde los 18 años —militancia que luego tildó de "error"— antes de unirse a AfD, partido por el cual fue elegido diputado estatal en 2016. Un año más tarde, en 2017, abandonó la Iglesia católica por discrepancias con la institución en Alemania, aunque afirma mantener sus valores en el corazón. Asimismo, ha rechazado acusaciones de nepotismo por contratar a familiares de compañeros de partido, argumentando que no ve inconvenientes en dicha práctica.



Conocido en el partido como "Uli", Siegmund destaca por su constante sonrisa y un carisma comunicativo superior al de líderes nacionales de AfD como Alice Weidel o Tino Chrupalla. Esta cercanía natural fundamenta los rumores de que proyecta su carrera política más allá de la región, bajo su lema de campaña "Todo es posible". Su exitosa estrategia electoral se apoyó fuertemente en redes sociales con videos donde recorría las calles en ciclomotores Simson, vehículos icónicos de la extinta República Democrática Alemana (RDA) explotados por la formación para atraer a votantes nostálgicos. Con medio millón de seguidores en Instagram y casi un millón en TikTok, el político supera en alcance digital al canciller Friedrich Merz.

Su contundente triunfo electoral golpeó directamente a la CDU de Merz, que cayó 20 puntos. Sin embargo, al no contar con mayoría absoluta, la opción de gobernar Sajonia-Anhalt dependerá de su capacidad para captar tránsfugas de otros partidos, ya que Siegmund descarta presidir un gobierno en minoría. Las demás fuerzas políticas mantienen un "cortafuegos" sanitario contra la ultraderecha, con la única excepción de la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), de corte poscomunista, que se ha mostrado dispuesta a abstenerse para permitir su investidura por mayoría simple. El panorama institucional se presenta complejo dado que el Ministerio del Interior clasifica a AfD en Sajonia-Anhalt como extremista de derechas desde 2023, año en que la formación obtuvo su primera alcaldía en Raguhn-Jessnitz.



Pese a definirse públicamente como un "tipo completamente normal", reportajes de la revista Der Spiegel asocian a sus colaboradores directos con la Juventud Alemana Leal a la Patria —organización neonazi ilegalizada en 2009— y con el Movimiento Identitario. En 2023, Siegmund participó en la conferencia de Potsdam sobre "remigración", un plan de extrema derecha para expulsar a extranjeros y a ciudadanos alemanes con origen extranjero. Aunque su discurso público limita las deportaciones a inmigrantes ilegales y delincuentes, su programa propone aulas segregadas para niños refugiados, rechaza los minaretes y el almuecín, planea retirar las banderas arcoíris de edificios públicos y busca suspender subsidios a la cultura y arte considerados "antialemanes" para reivindicar el orgullo histórico nacional.



ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE