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Noticias Caracol  / MUNDO  / Confirman que víctima de ataque con cuchillo en el Times Square era funcionaria de Bank of America

Confirman que víctima de ataque con cuchillo en el Times Square era funcionaria de Bank of America

Erin Piacenti, de 32 años y funcionaria de Bank of America, falleció en el hospital tras ser agredida por Pamela Cisneros en el Times Square. La atacante fue abatida por la policía de la ciudad.

Por: EFE
Actualizado: 1 de sept, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
Confirman que víctima de ataque con cuchillo en el Times Square era funcionaria de Bank of America
Erin Piacenti trabajaba en Bank of America, uno de los más bancos más grandes de EE. UU.
Archivo particular/AFP

La mujer que murió este lunes en Nueva York tras ser apuñalada en un acto aleatorio en la turística zona de Times Square fue identificada como Erin Piacenti y trabajaba para Bank of America, confirmó la institución bancaria. "Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera. Era una integrante muy apreciada de nuestro equipo y la echaremos mucho de menos", indicó el banco en un comunicado.

¿Quién era la mujer asesinada con cuchillo en Times Square?

"Nuestros pensamientos están con su familia y todos sus seres queridos", agrega la nota. Erin Piacenti, de 32 años, ocupaba un cargo de vicepresidenta de negocios en el banco en Nueva York y fue apuñalada en el abdomen por Pamela Cisneros, muriendo poco después en un hospital de la ciudad.

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Piacenti residía en Nueva Jersey y el pasado 10 de agosto había celebrado su segundo aniversario de matrimonio, según medios. Cisneros, con historial de problemas mentales según las autoridades, apuñaló también a un hombre de 68 años que se recupera de las heridas y que aún no ha sido identificado.

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La atacante murió a manos de la policía, que le disparó tras negarse a soltar los dos cuchillos con los que agredió a sus víctimas y amenazar también a los agentes, según informó la comisionada Jessica Tisch en conferencia de prensa tras el incidente, que ocurrió poco después de las cuatro de la tarde. De acuerdo con la policía, Cisneros había enfrentado ya incidentes con la policía en 2018 y 2019, pero sin arrestos.

El incidente provocó que la policía cerrara una de las entradas principales del metro en Times Square y cerrara varias calles al tránsito mientras transcurría la investigación, lo que causó gran aglomeración de público y coches en una ya congestionada zona.

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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