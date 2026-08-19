VIDEO | Puente se desplomó tras el impacto de un camión y dejó dos muertos en São Paulo, Brasil

Dos personas murieron este martes luego de que colapsara una pasarela peatonal sobre una autopista en el estado brasileño de São Paulo, informó la Policía Rodoviaria Federal (PRF). El accidente ocurrió durante la mañana del 18 de agosto en la autopista Fernão Dias que une el estado de São Paulo con el de Minas Gerais, cuando un camión, que era transportado sobre la plataforma de un remolque, colisionó contra la estructura del puente peatonal debido a un exceso de altura.

El impacto provocó el colapso inmediato de la pasarela, la cual cayó sobre la calzada contraria y aplastó un automóvil particular y un camión que transitaban en ese momento por el lugar.



Video de cámara de seguridad revela impacto del desplome

En el video de la cámara de seguridad, que fue divulgado en redes sociales, se ve cómo el camión sobre el remolque choca con la pasarela de concreto, haciendo que esta se parta en dos y caiga sobre el asfalto. Según el medio g1, las víctimas mortales eran un matrimonio que viajaba a bordo del vehículo menor y que falleció en el acto a causa del aplastamiento del habitáculo.

🇧🇷 🌉 Tragedia en Brasil: Puente peatonal colapsa tras choque de camión



🚛 Un camión se impactó y derribó una estructura sobre la autopista Fernao Dias (sureste), en Sao Paulo, Brasil.



🚗 El pesado puente colapsó sobre la calzada, aplastando a varios vehículos a su paso. Esto… pic.twitter.com/i3Rqn9BEHp — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 18, 2026

En tanto, una tercera víctima sufrió heridas leves y fue trasladada a un centro médico local, según la PRF. La autopista permaneció totalmente cortada en ambos sentidos durante varias horas, provocando importantes retenciones que alcanzaron hasta los ocho kilómetros en dirección a São Paulo y los tres kilómetros hacia Minas Gerais. Equipos de emergencia operan en la zona para remover los escombros y demoler las partes inestables de la estructura antes de restablecer el tránsito.



Mueren al menos 21 personas tras el choque entre un autobús y un camión en Brasil

En otras noticias, al menos 21 personas murieron y cuatro resultaron heridas en la madrugada de este miércoles en el sur de Brasil tras un aparatoso choque entre un autobús y un camión, informó la concesionaria de la carretera. El accidente se produjo cuando el camión invadió el carril contrario y chocó de frente con el autobús en la carretera BR-373 a su paso por el municipio de Imbituva, en el estado de Paraná.



El autobús pertenecía a la Secretaría de Salud de Imbituva y transportaba pacientes a hospitales cercanos, según fuentes de la Policía Federal de Carreteras citadas por medios locales. Via Araucária, la empresa concesionaria, informó sobre las 7.00 de la mañana (hora local) de que la autopista continuaba cerrada debido al choque, lo que había provocado varios kilómetros de retenciones en ambas direcciones. El gobernador de Paraná, Ratinho Júnior, lamentó lo ocurrido en un mensaje en redes sociales, se solidarizó con las familias de las víctimas y dijo que las fuerzas de seguridad actúan ya para aclarar las causas del accidente.



EFE