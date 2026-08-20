Videos del terremoto de 7,2 en Perú hoy 20 de agosto: reportan algunos daños en viviendas

Un fuerte sismo de magnitud 7,2 sacudió la tarde de este 20 de agosto el departamento de Ayacucho, en el sur del Perú, generando alarma en diversas regiones del país y una rápida respuesta por parte de las autoridades geológicas y de gestión del riesgo regionales. El evento fue registrado oficialmente por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte técnico oficial, el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 13:00 p. m. Su epicentro se localizó a 35 kilómetros al norte de la ciudad de Coracora, en la provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho, registrando una profundidad de 108 kilómetros. Debido a esta profundidad moderada-alta, las ondas sísmicas se propagaron a gran distancia, permitiendo que el temblor fuera percibido con una intensidad máxima de III-IV en Coracora, y reportándose también de manera preliminar por habitantes en zonas distantes como Ica, Huancavelica, Arequipa e incluso la capital, Lima.



Videos en redes sociales muestran momento del terremoto en Perú

WATCH: Video from Ayacucho, Peru, after a M6.8 earthquake (terremoto) struck, according to the USGS. pic.twitter.com/G6miDWGE6x — Scope Report (@ScopeReport_) August 20, 2026

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Imágenes del terremoto en Cora Cora, Parinacochas. Provincia al sur de Ayacucho, zona cercana a Ica. 7.2 de magnitud. Se sintió fuerte en toda la región. pic.twitter.com/wss5O6b1h1 — Adrián Sarria Muñoz (@AdrianSarriaMu) August 20, 2026

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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