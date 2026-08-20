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Noticias Caracol  / MUNDO  / Videos del terremoto de 7,2 en Perú hoy 20 de agosto: reportan algunos daños en viviendas

Videos del terremoto de 7,2 en Perú hoy 20 de agosto: reportan algunos daños en viviendas

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia se confirmó que no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico colombiano.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 20 de ago, 2026
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Videos del terremoto de 7,2 en Perú hoy 20 de agosto: reportan algunos daños en viviendas
Videos del terremoto de 7,2 en Perú hoy 20 de agosto. -
Redes sociales/ IGP

Un fuerte sismo de magnitud 7,2 sacudió la tarde de este 20 de agosto el departamento de Ayacucho, en el sur del Perú, generando alarma en diversas regiones del país y una rápida respuesta por parte de las autoridades geológicas y de gestión del riesgo regionales. El evento fue registrado oficialmente por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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De acuerdo con el reporte técnico oficial, el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 13:00 p. m. Su epicentro se localizó a 35 kilómetros al norte de la ciudad de Coracora, en la provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho, registrando una profundidad de 108 kilómetros. Debido a esta profundidad moderada-alta, las ondas sísmicas se propagaron a gran distancia, permitiendo que el temblor fuera percibido con una intensidad máxima de III-IV en Coracora, y reportándose también de manera preliminar por habitantes en zonas distantes como Ica, Huancavelica, Arequipa e incluso la capital, Lima.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
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