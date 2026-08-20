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Noticias Caracol  / MUNDO  / Reportan terremoto de 7,2 en el sur de Perú hoy, jueves 20 de agosto: epicentro

Reportan terremoto de 7,2 en el sur de Perú hoy, jueves 20 de agosto: epicentro

Los instrumentos de medición del Instituto Geofísico del Perú (IGP) determinaron que el evento sísmico tuvo una profundidad de 108 kilómetros.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 20 de ago, 2026
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Reportan terremoto de 7,2 en el sur de Perú hoy. -
Getty Images

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través de su Centro Sismológico Nacional (CENSIS), reportó un evento sísmico de magnitud 7,2 hoy, jueves 20 de agosto. De acuerdo con la información técnica del organismo, el temblor se produjo exactamente a las 13:00 p. m. El epicentro del sismo se localizó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, dentro del departamento de Ayacucho, Perú.

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Los instrumentos de medición determinaron que el evento sísmico tuvo una profundidad de 108 kilómetros por debajo de la superficie terrestre. Respecto a la percepción del movimiento, el reporte técnico oficial detalló que la intensidad máxima en la escala de Mercalli modificada alcanzó el grado III-IV en la localidad de Coracora, sin que hasta el momento se informe si causó daños personales o materiales.

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El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COEN) confirmó la información sobre las características del sismo, pero no ofreció aún detalles sobre posibles daños, aunque medios locales reportaron desprendimientos de rocas y algunos daños en viviendas en Ayacucho. Al respecto, el jefe del IGP, Hernando Tavera, dijo que "por ahora no ha ocurrido nada crítico" pero continúan con la evaluación de la situación generada

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Descartan alerta de tsunami en Colombia

Por su parte, ante la magnitud del evento, las autoridades colombianas se pronunciaron rápidamente para dar tranquilidad a su población costera. De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia, y en consonancia con los análisis de la Dirección General Marítima (Dimar), se confirmó que no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico colombiano tras el sismo registrado en territorio peruano.

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Perú se ubica en una zona conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce un 80% de la actividad sísmica mundial. En julio pasado la región de Junín, vecina de Lima, sufrió una serie de temblores de una magnitud máxima de 5,4, que provocaron la muerte de cinco personas, cientos de damnificados y la destrucción de decenas de viviendas. El último terremoto devastador en el país se registró en 2007 en la región sureña de Ica, donde un sismo de magnitud 7.9 causó la muerte de unas 500 personas y millonarias pérdidas materiales.

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Con información de EFE
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
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