NASA muestra el cráter que se formó en la Luna tras el impacto de restos de un cohete de SpaceX

La NASA difundió varias imágenes del cráter que provocó el impacto de los restos del cohete de SpaceX contra la superficie, que es de unos 18 metros de ancho y menos de 3 metros de profundidad basándose en la longitud de su sombra, según la agencia espacial. "Entre el 11 y el 12 de agosto, el Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO) de la Luna capturó una serie de imágenes de un nuevo cráter en la Luna", informó en un comunicado.

Detalló que el cráter "se formó el 5 de agosto, cuando la etapa superior del cohete Falcon 9 de SpaceX impactó contra la superficie tras su lanzamiento en enero de 2025 de la misión Firefly Blue Ghost 1". Las imágenes, tomadas desde distintos ángulos, muestran con claridad los efectos de la colisión, abriendo el cráter junto con otro de gran tamaño que estaba ya formado. (Lea también: Cohete de SpaceX impactó de forma no planificada contra la superficie lunar, confirmó la NASA)



Lo que reveló el choque contra la Luna

El impacto desenterró capas de la superficie y las esparció en forma de rayos alrededor de la cavidad, según la NASA, con aquellas más oscuras compuestas por rocas y polvo superficial y las más brillantes por material de las profundidades. La agencia espacial subrayó que sus expertos observaron el cráter bajo diversas condiciones de iluminación que revelaron características únicas.

Además, avisó del desafío que supuso tomar las imágenes, puesto que el orbitador sobrevuela la Luna de polo a polo cada dos horas, mientras el satélite gira lentamente, por lo que tuvieron que esperar seis días para que el lugar del impacto fuera visible: “Encontrar el sitio de impacto requirió una coordinación global entre expertos y aficionados. Astrónomos independientes identificaron inicialmente la trayectoria del cohete utilizando datos de acceso público. El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, el cual monitorea objetos naturales que podrían representar un peligro para la Tierra como parte del programa de Defensa Planetaria de la agencia, aprovechó esta oportunidad para poner a prueba y validar herramientas y técnicas de predicción de impactos. Desde su sede en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) de la NASA en el sur de California, este centro refinó progresivamente la trayectoria hasta identificar el lugar del impacto, información que proporcionó a la República de Corea para su equipo responsable de la misión del Orbitador Lunar Pathfinder de la República de Corea (Danuri). Pocas horas después, este equipo utilizó la cámara de alta resolución LUTI a bordo de Danuri para obtener imágenes del cráter, constatando que la predicción era precisa y tenía un margen de error de menos de un kilómetro (0,6 millas)”.



Los restos del cohete de SpaceX son un desecho de una misión lunar de Firefly Aerospace y la japonesa Ispace que despegó de la tierra el 15 de enero de 2025 y adoptó una trayectoria hacia la Luna debido a una combinación de la actividad solar y las fuerzas de gravedad. La NASA confirmó el impacto el mismo 5 de agosto, y aseguró que serviría para estudiar la geología de la Luna y perfeccionar las futuras misiones de exploración y científicas.



AGENCIA EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL