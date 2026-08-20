¿Quién es el señalado asesino de Eliana Bigoni, colombiana radicada en Texas?

Eliana Bigoni, la colombiana asesinada en Texas, fue a recoger a sus hijos en la casa de su esposo y no volvió a aparecer. Nunca llegó a la cita que había acordado aquel 12 de agosto. Su cuerpo fue encontrado en el baúl de un Hyundai Genesis, parqueado en el garaje de la vivienda de su pareja solo horas después de que se emitiera la primera alerta ante las autoridades. Jake O’Brien Bigoni fue capturado ese mismo día y ahora enfrenta los cargos de asesinato y abuso de cadáver.



¿Quién es el presunto asesino de Eliana Bigoni?

Eliana Bigoni, de 34 años, echó raíces en Dallas y se desempeñaba como realtor en Estados Unidos. Tomó el apellido de Jake O’Brien Bigoni después de que contrajeran nupcias. Del matrimonio tuvieron dos hijos que hoy tienen 5 y 12 años. De Jake Bigoni, quien tiene 37 años de edad, se desconoce su profesión u origen, pero sí se tiene conocimiento de la dinámica que habría tenido la relación de Eliana y Jake. Su matrimonio estaba atravesando por un divorcio.

Andrea Peters era amiga de Eliana y, como ella, se casó con un hombre estadounidense. En entrevista con NBC 5 Dallas-Fort, la colombiana relató que estuvo departiendo con Eliana el pasado 31 de julio, cuando ella cumplió años. Andrea dice que la celebración tuvo un giro cuando Jake apareció en el lugar, sin anuncio, para exigirle a Eliana que volviera a la casa.

“El sentimiento que tuvo en ese momento fue como que él la iba a matar o que le iba a disparar a alguien”, confesó en la conversación.

Andrea está convencida de que fue el esposo de su amiga quien la habría asesinado. También reveló: “Eliana estaba intentando seguir adelante. Él quería tener el control de ella”, asegura, mientras que intenta todavía comprender con dificultad lo que le pasó a su compatriota y amiga. “Solo ellos saben qué pasó, pero esa no es razón para asesinar a una persona”.

12 días después de su cumpleaños, la muerte de Eliana fue reportada tras el hallazgo de su cuerpo. La madre de Bigoni dio alerta a las autoridades después de que su hijo le dijera que su esposa estaba muerta y que habían peleado. Los menores se encontraban en el apartamento cuando la pareja estaba ahí, pero se desconoce si el homicidio se habría perpetrado en presencia de los niños, o si estaban en otra habitación. Los niños fueron sacados de la vivienda cuando su padre fue arrestado por las autoridades de Plano.

María Paula Rodríguez Rozo

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