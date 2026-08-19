Hombre asesinó a su expareja en la fila de un supermercado: cámaras de seguridad captaron el crimen

Una mujer fue asesinada por su expareja mientras esperaba ser atendida en la fila de la sección de carnicería de un supermercado en São Paulo, Brasil. El crimen, investigado como feminicidio, ocurrió el pasado 16 de agosto y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, cuyas imágenes muestran momentos de pánico entre clientes y trabajadores. La víctima fue identificada como Angelita Manoela Rodrigues, de 40 años, quien fue atacada con múltiples heridas de arma cortopunzante por Lafayete Gonzaga da Silva, su expareja. Según las autoridades brasileñas, el hombre se acercó por detrás cuando la mujer aguardaba en la fila y comenzó a agredirla frente a decenas de personas que se encontraban realizando compras.



El ataque ocurrió en frente de clientes y trabajadores

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo, el hecho sucedió en un supermercado ubicado en la zona norte de la ciudad. Las grabaciones captaron el momento en que el agresor se aproxima a Rodrigues y la ataca de manera sorpresiva. Las imágenes muestran cómo varias personas corren para alejarse del lugar al percatarse de lo que estaba ocurriendo. Algunos clientes intentaron impedir la agresión y lanzaron objetos contra el atacante, pero no lograron detenerlo de inmediato. Rodrigues fue atendida por equipos de emergencia y trasladada a un centro médico. Sin embargo, las heridas sufridas durante el ataque fueron de tal gravedad que murió horas después.

Tras cometer el crimen, cuenta el medio Folha de S.Paulo, Lafayete Gonzaga da Silva intentó huir del establecimiento. No obstante, varias personas presentes en el lugar lograron contenerlo hasta la llegada de los agentes de seguridad. Posteriormente fue trasladado a una dependencia especializada en violencia contra la mujer. La justicia brasileña ordenó su detención preventiva mientras avanzan las investigaciones. El Ministerio Público de São Paulo presentó una acusación formal por feminicidio y solicitó mantener la medida de aseguramiento contra el procesado.

Según la denuncia presentada por el Ministerio Público, antes de dirigirse al supermercado el hombre habría matado con arma cortopunzante a uno de los perros de la víctima en la vivienda donde ambos convivieron. Este hecho también fue incorporado dentro del proceso judicial como un delito relacionado con maltrato animal con resultado de muerte. Los investigadores sostienen que el crimen estuvo relacionado con el contexto de violencia de género que rodeaba la relación. La Fiscalía señaló que el asesinato ocurrió por razones asociadas a la condición de mujer de la víctima y dentro de un escenario de violencia doméstica y familiar.



Medios brasileños recogieron testimonios de personas cercanas a Angelita Manoela Rodrigues, quienes afirmaron que la relación estaba marcada por conflictos y presuntos episodios de agresión. Según versiones entregadas a la prensa local, la víctima habría intentado poner fin a la convivencia, pero continuaba enfrentando dificultades para alejarse definitivamente de su agresor. Una amiga citada por medios brasileños aseguró que la violencia era conocida por personas de su entorno laboral y que la mujer había sufrido agresiones físicas durante la relación.



ÁNGELA URREA PARRA

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