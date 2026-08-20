EE. UU. dice que adelanta posible Acuerdo de Comercio con Colombia y se solidariza tras terremoto

El Representante Comercial de los Estados Unidos informó que ha mantenido conversaciones con el Gobierno colombiano para adelantar un Acuerdo sobre Comercio Recíproco entre ambos países. El anuncio se da días después de que el presidente Abelardo de la Espriella le pidiera al gobierno de Donald Trump suspender los aranceles que ha impuesto el país norteamericano, mientras se supera la crisis tras el terremoto en Colombia del pasado 10 de agosto.

"Ayer tuve el placer de reunirme con el Ministro de Comercio de Colombia, Mauricio Gómez Amín. En nuestra reunión, compartí mis condolencias y el apoyo inquebrantable de toda la Administración Trump para el Presidente De la Espriella y el pueblo colombiano mientras continúan los esfuerzos de recuperación y reconstrucción en el contexto del devastador terremoto que azotó a Colombia el 10 de agosto. El terremoto ha representado un desafío difícil y temprano para la presidencia del Presidente De la Espriella", aseguró el Representante Comercial de EE. UU.

Añadió que desde el gobierno estadounidense están "comprometidos con fortalecer nuestros lazos económicos y comerciales, incluyendo a través de la negociación expedita de un Acuerdo sobre Comercio Recíproco, y estoy confiado en que lograremos mucho trabajando juntos con el Ministro Gómez Amín y su equipo. Ya hemos avanzado en varias cuestiones de larga data y esperamos con interés un compromiso continuo en el futuro cercano para poner nuestra relación comercial en un camino aún mejor".



La llamada de De la Espriella y Donald Trump

El presidente De la Espriella informó que ha hablado tanto con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, como con Donald Trumo, para que el gobierno estadounidense suspenda temporalmente los aranceles del 12,5% a productos colombianos como las flores, con el objetivo de aliviar a los empresarios del país mientras afrontan las consecuencias económicas del terremoto. "Le dije que tenemos un enorme desafío por delante: reconstruir a Colombia en medio de la situación económica tan difícil y apocalíptica que heredé", señaló el jefe de Estado con respecto a su conversación con Trump.



Con respecto a su conversación con Rubio, el mandatario dijo que le agradeció "todo el apoyo que Estados Unidos le ha brindado a Colombia frente a la tragedia: ayuda económica, asistencia humanitaria y equipos de rescatistas. También le ratifiqué nuestra determinación de fortalecer la histórica y trascendental alianza entre Colombia y los Estados Unidos. Hoy, más que nunca, Colombia y Estados Unidos deben estar unidos”.



De la Espriella escribió: “Tuve una muy fructífera conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Le reiteré mi solicitud para que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos. Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito”.

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Cabe resaltar que, en su primera alocución presidencial, De la Espriella dijo que por el terremoto se han calculado pérdidas “cercanas a los 30 billones de pesos", 24,5 billones en edificaciones y 5,5 billones en infraestructura". Aclaró que “es una cifra preliminar que se irá ajustando en la medida en que tengamos más información y se caracterice en cada una de las regiones los daños que se han presentado por cuenta de este terremoto”.

LAURA VALENTINA MERCADO

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