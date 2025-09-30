Videos | Estos fueron los momentos de angustia que se vivieron en Filipinas por el sismo de 6,9

Un fuerte sismo de magnitud 6,9 remeció este martes la región central de Filipinas, provocando alarma entre los habitantes y encendiendo las alertas por un posible tsunami localizado. El movimiento telúrico ocurrió a las 9:59 de la noche, hora local, con epicentro en las cercanías de la ciudad de Bogo, en Cebú, según el Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas (Phivolcs).

El temblor, registrado a una profundidad de apenas 10 kilómetros, se sintió con fuerza en varias provincias del archipiélago y estuvo seguido por al menos tres réplicas, con magnitudes de 5,0; 5,1 y 3,8. La última ocurrió a las 10:39 de la noche, intensificando la inquietud de los residentes.

Ante la magnitud del fenómeno, Phivolcs instó a los pobladores de Leyte, Cebú y Biliran a mantenerse alejados de las playas y evitar las zonas costeras ante el riesgo de un tsunami en áreas puntuales. “Recomendamos a quienes viven cerca del mar que se trasladen hacia el interior, lejos de la línea de costa, como medida preventiva”, señaló la entidad en su más reciente comunicado.



Por el momento, no se han reportado daños materiales significativos ni víctimas, aunque las autoridades locales mantienen en vigilancia la situación y refuerzan la presencia de equipos de emergencia en los sectores más vulnerables.

Filipinas, ubicada en el llamado “Anillo de Fuego del Pacífico”, es uno de los países más propensos a terremotos y tsunamis en el mundo. Cada año, la nación experimenta cientos de sismos, muchos de ellos imperceptibles, pero otros con la fuerza suficiente para generar consecuencias devastadoras.

La población de la zona central permanece en alerta mientras los especialistas continúan monitoreando la actividad sísmica. Aunque los temblores ya han disminuido en intensidad, las autoridades no descartan nuevas réplicas en las próximas horas.



Los videos que deja el sismo en Filipinas

Imágenes muestran el pánico y la alerta de tsunami que obligó a evacuar zonas costeras.

Eran casi las 10 de la noche cuando un fuerte movimiento telúrico estremeció el centro de Filipinas. El sismo de magnitud 6,9 encendió las alarmas por un posible tsunami.

A strong magnitude 6.9 earthquake hit Bantayan Island, Philippines, affecting the St. Peter and Paul the Apostle Parish Church in Bantayan town. pic.twitter.com/dYPAq3vGxl — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 30, 2025

Video of the M6.9 earthquake hitting Bantayan, Philippines...😱



📹 Photoholic Island/fb pic.twitter.com/Nm2K2tJ2wz — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 30, 2025

Huge Earthquake hits in Philippines mid pumpfun Livestream 🤯 (Tsunami Hazard) pic.twitter.com/bqTnH2ugEL — Sam Pepper (@sampepper) September 30, 2025

BREAKING | A magnitude 7.0 quake (PHIVOLCS) struck Northern Cebu, shaking much of the Visayas and Bicol Region, Philippines. In Cebu City, a video shows people panicking and a pageant being halted. pic.twitter.com/RUNhIy1Wa5 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 30, 2025

Panic at an international pageant in Cebu during the M6.9 earthquake that hit the Philippines today



🎥 Edge Tenoriapic.twitter.com/hkvNOEtIEE — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 30, 2025

