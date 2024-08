"Violaron nuestro hogar sin una orden de allanamiento": esposa de Perkins Rocha

Crece la incertidumbre para los familiares de Perkins Rocha, el abogado de María Corina Machado, detenido en las últimas horas en Venezuela. Constanza Cipriani, esposa del político, contó los detalles de lo que sucedió.

>>> También puede leer: Colombia se mantendrá “como un país que tiende puentes” en crisis de Venezuela: Gobierno

“Asumimos que fue en una farmacia muy concurrida en la zona este de Caracas, en la urbanización Las Mercedes, en la avenida Río de Janeiro. No hemos logrado conseguir ni un solo video de su secuestro. Yo me enteré que a mi esposo se lo habían llevado secuestrado porque uno de mis hijos me dijo que le habían avisado que a mi marido se lo habían llevado”, relató Constanza Cipriani en diálogo con Noticias Caracol en Vivo.

La mujer contó, además, que "violaron nuestro hogar, se metieron en nuestro apartamento sin una orden de allanamiento. Estaba cerrado. Asumo que entraron con las llaves que estaban dentro del carro de mi esposo, que tampoco aparece. Está perdido mi esposo, su carro y violado mi domicilio. Sabemos que de nuestro apartamento se llevaron sus equipos de electrónica, computadoras, laptops, iPads. Sabemos que se llevaron unos maletines. No me preocupa en lo más mínimo lo que puedan conseguir ahí, porque solo está plasmado su manifiesto de libertad”.

Publicidad

La última conversación con Perkins Rocha

Con nostalgia, Cipriani recordó la última conversación que tuvo con su esposo, Perkins Rocha: “Estábamos hablando de que yo tenía muchas ganas de ir a la playa porque cumplo años el domingo y tengo mucho tiempo que no voy a la playa”.

“Yo sí sentía que a ratos éramos muy vigilados en nuestro apartamento y algunos vecinos me decían ‘mira, hay un carro raro’. No tenemos guardaespaldas, ni nunca los hemos tenido. Ni tenemos chóferes, ni nunca los hemos tenido ni queremos tenerlos, porque nuestra única arma es la verdad”, puntualizó Cipriani.

Publicidad

>>> También puede leer: Maduro nombra a Diosdado Cabello como nuevo ministro de Interior y Justicia de Venezuela