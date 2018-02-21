Noticias Caracol Aeropuerto de Bucaramanga
Giro en intento de robo a joyería en Bucaramanga: un policía fue capturado y tendría papel clave
La Fiscalía y la Policía capturaron a un subintendente que se suma a la detención de cinco presuntos asaltantes. Conozca todos los detalles.
Falla mundial en navegación satelital afectaría vuelos en Colombia: alertan fenómeno espacial
Noticias Caracol confirmó que el fenómeno podría causar demoras en salidas y llegadas en aeropuertos durante varios días.
¿Gallinazos podrían obligar a cierres en el aeropuerto Palonegro, que sirve a Bucaramanga?
Procuraduría solicitó a la Aeronáutica Civil evaluar la suspensión parcial de operaciones en el aeropuerto Palonegro, que presta sus servicios a Bucaramanga, debido a la proliferación de gallinazos.
Capturado exgobernador de Santander Hugo Aguilar por presunto enriquecimiento ilícito
Fue detenido por el CTI de la Fiscalía en el Aeropuerto Palonegro de Santander. Su esposa, Mónica Barrera Carreño, y Yeison Albeiro Sáenz Plazas también fueron retenidos.