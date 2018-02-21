En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
DENUNCIA INSPECTOR POLICÍA
ARCHIVOS CALARCÁ
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Aeropuerto de Bucaramanga

Aeropuerto de Bucaramanga

  • Giro en intento de robo a joyería en Bucaramanga: un policía fue capturado y tendría papel clave
    Giro en intento de robo a joyería en Bucaramanga: un policía fue capturado y tendría papel clave
    REDES SOCIALES
    COLOMBIA

    Giro en intento de robo a joyería en Bucaramanga: un policía fue capturado y tendría papel clave

    La Fiscalía y la Policía capturaron a un subintendente que se suma a la detención de cinco presuntos asaltantes. Conozca todos los detalles.

  • Falla mundial en navegación satelital afectaría vuelos en Colombia
    Falla mundial en navegación satelital afectaría vuelos en Colombia
    Archivo
    COLOMBIA

    Falla mundial en navegación satelital afectaría vuelos en Colombia: alertan fenómeno espacial

    Noticias Caracol confirmó que el fenómeno podría causar demoras en salidas y llegadas en aeropuertos durante varios días.

  • aeropuerto Palonegro de Bucaramanga
    X: @AeroPalonegro
    COLOMBIA

    ¿Gallinazos podrían obligar a cierres en el aeropuerto Palonegro, que sirve a Bucaramanga?

    Procuraduría solicitó a la Aeronáutica Civil evaluar la suspensión parcial de operaciones en el aeropuerto Palonegro, que presta sus servicios a Bucaramanga, debido a la proliferación de gallinazos.

  • imgpsh_fullsize.jpg
    COLOMBIA

    Capturado exgobernador de Santander Hugo Aguilar por presunto enriquecimiento ilícito

    Fue detenido por el CTI de la Fiscalía en el Aeropuerto Palonegro de Santander. Su esposa, Mónica Barrera Carreño, y Yeison Albeiro Sáenz Plazas también fueron retenidos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad