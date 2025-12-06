Giro en intento de robo a joyería en Bucaramanga: un policía fue capturado y tendría papel clave

El intento de hurto a una joyería en el centro comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga, registrado el pasado 29 de noviembre, sigue revelando nuevos elementos que han modificado el rumbo de la investigación. Lo que inicialmente se presentó como un asalto cometido por una estructura delincuencial proveniente del Caribe ahora avanza hacia un escenario más complejo: la presunta participación de un uniformado en la planeación del ataque, hecho que derivó en la muerte del intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, investigador de la Sijín. Las autoridades confirmaron que el caso ya cuenta con un policía capturado, señalado de haber actuado como informante y coordinador de la banda.

El oficial detenido fue identificado como el subintendente Richard José Sierra Bravo. Su captura se produjo el 5 de diciembre en un operativo conjunto entre la Dijin, la Sijin y la Fiscalía Tercera Especializada de Bucaramanga. Según las autoridades, el uniformado habría sostenido contacto con el grupo conocido como ‘Los Costeños’, con quienes, al parecer, coordinó detalles logísticos del atraco. Los investigadores señalaron que mantuvo reuniones con los integrantes de la estructura y habría proporcionado datos clave sobre los movimientos policiales en la zona del centro comercial.

La Fiscalía había anticipado en audiencias recientes que existían señalamientos contra un funcionario que habría facilitado información interna. En una de las diligencias, citadas por el medio local Vanguardia, un fiscal aseguró: “Estaban varios policías inmersos, que no se conocen; a uno de ellos lo nombraron con el apellido Sierra y, al parecer, trabajaba cerca o tendría jurisdicción en inmediaciones del centro comercial, y les avisaría todo lo que informaran por radio”.



Al respecto, en el relato revelado en la audiencia se incluyó que los equipos de la Sijin evitaron usar radios convencionales durante el operativo, ante el riesgo de filtraciones. La instrucción fue comunicarse únicamente por teléfonos celulares mientras se confirmaba la alerta de un posible asalto en el establecimiento. La información de inteligencia había advertido que un grupo armado preparaba un robo en el sector de Cabecera, lo que permitió desplegar personal encubierto, entre ellos el intendente Leal Briceño, especialista en misiones de alto riesgo.



Con la captura del subintendente Sierra Bravo, el caso tomó un giro determinante. Según pudo establecer Vanguardia, el uniformado habría tenido un rol central en la planeación del atraco. La información recolectada señala que habría coordinado rutas de escape, alertado sobre movimientos policiales durante el día del robo y realizado patrullajes previos con el fin de verificar la presencia de posibles obstáculos. Incluso, una de las líneas de investigación indica que habría negociado recibir un porcentaje del botín, estimado en un 30% del total de las joyas que se pretendía hurtar.

El alcalde encargado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, confirmó a Noticias Caracol la presencia del uniformado en los hechos y señaló que era un "intendente que llevaba 3 meses en la ciudad de Bucaramanga y había sido trasladado. Presuntamente se encuentra vinculado en los lamentables hechos del pasado sábado 29 de noviembre".

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana, general William Quintero, detalló al noticiero que los cargos por los cuales fue capturado Sierra Bravo. Según dijo: "Se realiza la captura del señor subintendente Richard José Sierra Brao por los delitos de homicidio agravado en calidad de tentativa, cohecho propio, hurto calificado y agravado y tráfico y porte de armas de fuego". El oficial agregó que la institución procederá judicialmente: "estamos poniendo a disposición ante las autoridades competentes a este uniformado que salieron lineamientos de nuestra institución que violó y vulneró nuestra imagen, nuestro uniforme y que verdaderamente tendrá que responder ante los autores judiciales".

¿Cómo fue el intento de robo y balacera en Joyería de Bucaramanga?

Los primeros datos registrados indicaron que los asaltantes ingresaron fuertemente armados y que los escoltas del centro comercial reaccionaron de inmediato. Un testigo relató para Noticias Caracol en su momento: "Había unos escoltas, y alcanzaron a accionar primero, entonces no pudieron hacer el hurto".

A los pocos minutos, videos grabados por visitantes comenzaron a circular en redes sociales. Las imágenes mostraban a los delincuentes y policías intercambiando disparos mientras decenas de personas se resguardaban detrás de columnas o se tiraban al piso. Otro testigo también describió la escena: "Fue un momento de angustia, de nervios, uno no más se agacha al piso y no sabe si correr o esconderse, eso eran tiros por todos lados. Había niños, mujeres, embarazadas, adultos mayores... el ladrón que estaba prácticamente al lado mío recibió el disparo".

El intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, quien estaba vestido de civil, fue uno de los primeros en enfrentarse a los ladrones. El uniformado resultó impactado durante el intercambio de disparos. Sus compañeros lo trasladaron a la Clínica Bucaramanga, donde se confirmó su fallecimiento minutos después, tras sufrir heridas en hombros y tórax.

En el lugar de los hechos, la Policía abatió a uno de los delincuentes y capturó a cinco más. Los detenidos fueron identificados como Adrianis Esther González Garavito, Antonio José Felipe Lanchez, Karina Michellys Criado Pumarejo, Jhony José Rodríguez Castillo y Orlando José Cabrera Méndez. Dos de ellos resultaron heridos y fueron atendidos en el Hospital Universitario de Santander. Las autoridades confirmaron que todos habían llegado desde Barranquilla para ejecutar el robo y que la banda habría hecho seguimientos previos al local comercial.

La captura del subintendente lo convierte en el sexto vinculado formalmente al caso. Las autoridades confirmaron que aún falta identificar y detener a otros presuntos integrantes de la banda que huyeron del lugar. La alcaldía mantiene activa la recompensa de 100 millones de pesos por información que permita ubicar a los restantes involucrados, mientras las audiencias para los primeros cinco capturados continuarán el próximo martes 9 de diciembre.

