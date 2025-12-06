En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
MUNDIAL 2026
LILIANA CRUZ
PICO Y PLACA BOGOTÁ
BOYACÁ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Giro en intento de robo a joyería en Bucaramanga: un policía fue capturado y tendría papel clave

Giro en intento de robo a joyería en Bucaramanga: un policía fue capturado y tendría papel clave

La Fiscalía y la Policía capturaron a un subintendente que se suma a la detención de cinco presuntos asaltantes. Conozca todos los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 6 de dic, 2025
Comparta en:
Giro en intento de robo a joyería en Bucaramanga: un policía fue capturado y tendría papel clave

Publicidad

Publicidad

Publicidad