Alias Mencho

Alias Mencho

Nemesio Oseguera Cervantes, de 56 años, era uno de los delincuentes más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, que habían anunciado una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

  • Alias Mencho.
    Alias Mencho.
    Afp
    MUNDO

    ¿Qué es el Cártel Jalisco Nueva Generación y su futuro sin ‘El Mencho’? Videos de caos en México

    Por 'El Mencho', Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares como recompensa. Su muerte ocasionó ola de violencia en varias regiones de México.

  • Cae "El Mencho"
    La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a sus compatriotas que mantengan la calma.
    Redes sociales
    MUNDO

    EE.UU. confirma apoyó de inteligencia a México para dar de baja a 'Mencho': "Objetivo prioritario"

    Estados Unidos acusaba a Oseguera Cervantes de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas".

