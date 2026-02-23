Importante avenida de Bogotá estará cerrada por demolición de puente: ojo a las rutas alternas

Si usted se moviliza por la avenida 68 de Bogotá, ojo a esta información porque habrá una nueva modificación temporal debido a las obras programadas en este importante vía, donde se lleva a cabo la demolición del puente peatonal ubicado entre la avenida calle 63 y la calle 64C. La intervención, autorizada por la Secretaría Distrital de Movilidad, hace parte del avance del Contrato IDU‑350‑2020, orientado al retiro de la estructura situada a la altura de la calle 63F, frente al colegio Cafam.

Según el cronograma oficial, los trabajos se desarrollan entre el 20 y el 27 de febrero de 2026, en horarios de madrugada, con el fin de reducir el impacto sobre el flujo vehicular diurno. Durante este periodo, la administración distrital dispuso el cierre total de la vía en ambos sentidos, cubriendo el tramo comprendido entre la avenida calle 63 y la calle 64C. Esta medida fue implementada para garantizar condiciones de seguridad tanto para los trabajadores encargados del desmontaje como para los usuarios de la vía, quienes se verían expuestos a riesgos por la permanencia de maquinaria pesada y maniobras de corte en altura.



La demolición del puente peatonal responde a la necesidad de retirar una estructura que ya no cumple con las condiciones técnicas requeridas para integrarse con los proyectos viales de la zona. Las autoridades informaron que, aunque el puente se encontraba en funcionamiento, su desmontaje era obligatorio para permitir la continuidad de las obras contempladas en el corredor. La estructura se desinstalará por secciones, utilizando maniobras controladas y equipos especiales.



Los cierres viales fueron programados de 12:30 a. m. a 3:30 a. m., horario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad para evitar interferencias con los servicios del SITP, cuya operación se encuentra suspendida durante estas horas. Esto permitirá ejecutar las maniobras sin afectar la red de transporte público ni generar retrasos en las rutas nocturnas o madrugadoras. De esta manera, las autoridades mantienen garantizada la movilidad de los usuarios que dependen del sistema integrado.



Rutas alternas por cierre en avenida 68 de Bogotá

En cuanto al flujo de vehículos particulares, los usuarios deberán adoptar rutas alternas diseñadas para mantener la circulación en la zona sin exponerlos a los riesgos del área de intervención. Para quienes se desplazan en sentido norte–sur, la alternativa principal consiste en tomar la avenida calle 66 hacia el occidente, conectar con la carrera 69 hacia el sur y retomar posteriormente la avenida calle 63 hacia el oriente, desde donde podrán incorporarse nuevamente a la avenida carrera 68. Este desvío fue definido para distribuir la carga vehicular y evitar puntos de congestión al borde del cierre.

En el caso de la circulación sur–norte, la Secretaría sugirió utilizar la avenida calle 63 hacia el oriente y, posteriormente, tomar la avenida carrera 60 hacia el norte. Desde allí, los conductores pueden conectar con la avenida calle 68 hacia el occidente, para finalmente empalmar de nuevo con la carrera 68. Esta ruta garantiza continuidad en los desplazamientos sin necesidad de atravesar la zona intervenida.

Un procedimiento similar aplicará para quienes transitan en sentido occidente–oriente sobre la avenida calle 63 y necesitan dirigirse hacia el norte por la carrera 68. En este caso, deberán continuar por la misma avenida calle 63 hacia el oriente, luego avanzar por la carrera 60 hacia el norte y reincorporarse mediante la calle 68 al corredor principal. Las autoridades recalcaron que esta ruta también será válida para quienes se movilizan de oriente a occidente y requieren acceder a la carrera 68 hacia el norte.

Mientras avanzan las obras, los peatones que usualmente utilizaban el puente deberán realizar el cruce en superficie mediante la intersección semaforizada en la avenida carrera 68 con calle 64C. La Secretaría de Movilidad señaló que esta medida se implementa de forma temporal y cuenta con apoyo de señalización, personal de tránsito y dispositivos luminosos para garantizar que los cruces se realicen de manera segura.

#TenEnCuenta: hasta el 27 de febrero de 2026 habrá cierre en la avenida carrera 68 entre avenida calle 63 y calle 64C, por desmontaje y demolición del puente peatonal en la avenida carrera 68 con calle 63F (colegio Cafam).https://t.co/JLxe1BAHTE — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) February 22, 2026

