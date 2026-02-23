Bogotá lanza más de 1.300 vacantes de empleo: perfiles, salarios y cómo aplicar esta semana

Bogotá mantiene su dinámica de reactivación y fortalecimiento del mercado laboral. Para la semana comprendida entre el 23 y el 28 de febrero, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico ha anunciado la disponibilidad de 1.366 vacantes, una cifra que busca ampliar las posibilidades de acceso al trabajo formal para los ciudadanos de diversos perfiles y niveles educativos.

Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo institucional por conectar el talento humano con las necesidades reales de las empresas en la ciudad. Según Guillermo Alarcón Plata, director de Desarrollo Empresarial y Empleo de la Secretaría, la entidad mantiene un compromiso firme con una oferta laboral que sea permanente, diversa y alineada con el mercado actual.

"A través de nuestras estrategias de intermediación laboral, la articulación con el sector empresarial y el acompañamiento a los buscadores de empleo, seguimos facilitando el acceso al trabajo formal, promoviendo la inclusión laboral y fortaleciendo el tejido productivo de la ciudad", destacó el funcionario.



Un perfil para cada buscador

Uno de los puntos más relevantes de esta convocatoria es su inclusividad. La oferta no se limita a un solo sector, sino que contempla oportunidades para:



Nivel educativo: personas con educación básica, media, técnicos, tecnólogos, profesionales y especialistas.

personas con educación básica, media, técnicos, tecnólogos, profesionales y especialistas. Experiencia: existen cargos que no requieren trayectoria previa (ideales para quienes buscan su primer empleo) y otros que demandan hasta siete años de experiencia.

existen cargos que no requieren trayectoria previa (ideales para quienes buscan su primer empleo) y otros que demandan hasta siete años de experiencia. Asignación salarial: los rangos oscilan entre uno y cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), dependiendo del perfil y la responsabilidad del cargo.

Servicios presenciales

Para facilitar el proceso a los interesados, la estrategia distrital traslada sus servicios directamente a las localidades. La Unidad Móvil de Empleo se instalará en el Centro de Desarrollo Comunitario Simón Bolívar Servitá, ubicado en la calle 165 No. 7-52, en la localidad de Usaquén.



Los ciudadanos podrán acercarse en los siguientes horarios:

Lunes 23 a jueves 26 de febrero: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

8:00 a.m. a 4:00 p.m. Sábado 28 de febrero: 8:00 a.m. a 12:00 m.

En este punto, los asistentes podrán acceder de forma gratuita a servicios de registro y actualización de hoja de vida, orientación ocupacional personalizada y conexión directa con las vacantes.



Diversidad de cargos disponibles

La lista de vacantes refleja la variedad de sectores económicos que están contratando en Bogotá. Entre las opciones destacan:

Sector Salud y Bienestar Sector Educación Sector Administrativo y Comercial Sector Operativo y Técnico Optómetras Docentes (Inglés, Matemáticas, Música) Auxiliares contables y financieros Operarios de planta metalmecánica Médicos especialistas (Fisiatría) Psicopedagogos Analistas de nómina y selección Maestros de construcción Auxiliares de odontología Licenciados en educación especial Ejecutivos comerciales Auxiliares especializados (carne/panadería) Tecnólogos en radiología Docentes de artes y sociales Coordinadores jurídicos y de exportación Auxiliares logísticos conductores (C1, C2)

Además, se requieren perfiles especializados en ingeniería y urbanismo, tales como especialistas en presupuesto, tránsito y transporte, redes húmedas y secas, y especialistas ambientales.



¿Cómo aplicar?

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico invita a todos los buscadores de empleo a no perder de vista estas oportunidades. Además de la atención presencial en la Unidad Móvil, los interesados pueden consultar las vacantes de manera permanente a través del Servicio Público de Empleo.

Asimismo, se ha dispuesto el canal oficial de WhatsApp: ‘Empleo en Bogotá’, una herramienta clave donde se actualiza oportunamente la información sobre nuevas ofertas, procesos de formación y eventos de conexión con el sector empresarial.

