El "reinado de terror" de alias El Mencho: así fue trayectoria criminal de capo abatido en México

Fueron más de tres décadas en las que Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, sembró el temor en México. El líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue abatido este domingo, según confirmaron las autoridades mexicanas, en un operativo en el municipio de Talpa de Allende, en Jalisco (México). Tal era su poderío criminal, que Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por su captura, y lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo.

'El Mencho' nació en 1966 en Aguililla, un pueblo del estado de Michoacán, puerta de entrada a una inhóspita zona montañosa, donde los cultivos ilegales de marihuana florecieron cuando él era un niño. Siendo un joven emigró a Estados Unidos, donde cayó preso por el tráfico de heroína y, tras cumplir una condena, fue deportado. Al regresar a su tierra natal, se unió al cartel del Milenio.

Tras la fragmentación de ese grupo criminal, se refugió en el estado de Jalisco y encabezó la consolidación del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a inicios de la década de 2010. Bajo su liderazgo, este cartel se expandió rápidamente hasta tener presencia en buena parte del territorio mexicano y consolidar rutas internacionales para el tráfico de metanfetaminas y fentanilo hacia Estados Unidos.



Las actuaciones terroristas lideradas por El Mencho

Durante su mando, la organización fue señalada por masacres, emboscadas a autoridades y bloqueos coordinados en distintas entidades de México, y se caracterizó por su rápida expansión territorial, su capacidad financiera y el uso de violencia extrema contra grupos rivales y fuerzas de seguridad.



José Reveles, escritor especialista en narcotráfico, explica a la AFP que 'El Mencho' es un hombre de "naturaleza violenta" que no temió desafiar a gobiernos de todos los niveles, a diferencia de otros carteles, que atacan a la autoridad de manera defensiva. El 20 de junio de 2020 lanzó un inédito asalto contra el ahora súper jefe de la policía mexicana, Omar García Harfuch, entonces titular de la policía capitalina. El funcionario resultó herido y tres personas fallecieron, entre ellas dos escoltas.



También, se le atribuyen diversos ataques contra fuerzas federales y estatales en Jalisco y Michoacán, incluido el derribo de un helicóptero militar en 2015, así como operativos violentos y bloqueos masivos en distintos estados como respuesta a operativos de seguridad.

El grupo criminal, además, ha sido vinculado a múltiples masacres y a centros de operación clandestinos, incluido el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, hallado en marzo de 2025, así como propiedades aseguradas en el oeste del país señaladas como presuntos centros de adiestramiento o exterminio.

Oseguera mantuvo por años un bajo perfil. "Se cuidaba mucho de no exhibirse públicamente, se sabe poco sobre su vida", observa Reveles. Pero en 2025 apareció en las pantallas de dos conciertos de narcocorridos. Se casó en la década de 1990 con Rosalinda González Valencia, con quien tuvo tres hijos antes de divorciarse. Su exmujer y dos de sus hijos fueron detenidos. Ella salió libre, pero 'El Menchito', como se conoce al mayor, fue condenado el año pasado en Estados Unidos a cadena perpetua.

Así fue el operativo en México

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional de México detalló que el operativo contra la estructura criminal se planeó en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, de la Fiscalía General de la República y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. El personal militar fue atacado por la CJNG, por lo que atacaron a los delincuentes.

Como resultado de la operación, cuatro de los integrantes del cartel murieron, y tres quedaron heridos de gravedad, entre ellos 'El Mencho', quien falleció en su traslado a Ciudad de México. Tras ser abatido, en Jalisco y otras partes del país se han presentado ataques a vehículos en carretera y otras acciones criminales, al parecer, como represalia. Hay alerta y le piden a los mexicanos permanecer en sus casas en diversos puntos del país.

*Con información de EFE y AFP

