Habla el comandante de las Fuerzas Militares: "'Iván Mordisco' tiene que ser el premio mayor"

En su primera entrevista como comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López habló con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, de los objetivos de alto valor. Dice que no se irá del cargo sin antes dar de baja a alias Iván Mordisco, pero advierte que a alias Calarcá solo lo pueden capturar en flagrancia porque hace parte de los diálogos de paz.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El comandante de las Fuerzas Militares, además, afirma que así haya menores en los campamentos guerrilleros, continuarán los bombardeos, y agregó que está en marcha la ofensiva contra todos los grupos armados ilegales. Estos son algunos fragmentos de la entrevista exclusiva:

¿Cómo afronta usted ese reto? ¿Con qué diagnóstico?



La guerra cambió. Pasamos de lo ideológico, de unos grupos muy grandes que ideológicamente querían la toma del poder por las armas. Eso no lo pudieron hacer nunca y nunca lo harán en Colombia. Este conflicto cambia y cambia a un conflicto económico, un conflicto donde la disputa por el territorio es principal, es lo más importante, donde el control de las rentas ilícitas, narcotráfico, minería, contrabando y toda esa cadena criminal que genera recursos, pues es el objetivo. Tenemos un país con algunos sectores en una situación bien especial, el Norte de Santander, el Catatumbo... Hoy tenemos 12.000 hombres allá dedicados a garantizar la seguridad.



¿El panorama qué le dice a usted de cómo están esos grupos armados ilegales?

Publicidad

Esos grupos se fragmentaron. Pasamos de tener tres, cuatro grupos, a tener ocho, nueve grupos, una fragmentación muy grande. Las Farc se se reparten en grupos residuales. Hoy tenemos la facción de 'Mordisco', la facción de Calarcá, la facción de la Segunda Marquetalia. Esto genera toda una dinámica especial, todos dedicados al narcotráfico, todos detrás de las rentas ilícitas de la minería ilegal. Entonces, ese es un mapa diferente. En cuando al ELN, un grupo que el 60% no está en el país, están en Venezuela. Es una estructura criminal claramente binacional.