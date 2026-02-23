En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA / BOGOTÁ / Movilidad en Bogotá hoy: Transmilenio reporta paso lento en NQS este lunes 23 de febrero

Movilidad en Bogotá hoy: Transmilenio reporta paso lento en NQS este lunes 23 de febrero

Hasta el momento, la entidad ha dado a conocer que se encuentra trabajando para regular dichos servicios.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 23 de feb, 2026
TransMilenio llegaría hasta Cota con nuevo proyecto de ampliación: detalles de lo que se sabe
Transmilenio (imagen de referencia). -
Foto: Colprensa

Desde la mañana de este lunes 23 de febrero de 2026, Transmilenio reporta un paso lento por la NQS que ha provocado malestar entre los usuarios de este medio de transporte público de Bogotá. "A la hora se presenta paso lento para los buses de TransMilenio en la NQS a la altura de la estación Comuneros, sentido sur - norte", manifestó la entidad.

Pasadas las 8:55 de la mañana, la empresa Transmilenio manifestó que "al momento personal en vía y equipo de operaciones trabajan en la regulación de los servicios que transitan sobre la NQS".

Noticia en desarrollo...

