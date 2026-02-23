Movilidad en Bogotá hoy: Transmilenio reporta paso lento en NQS este lunes 23 de febrero

Desde la mañana de este lunes 23 de febrero de 2026, Transmilenio reporta un paso lento por la NQS que ha provocado malestar entre los usuarios de este medio de transporte público de Bogotá. "A la hora se presenta paso lento para los buses de TransMilenio en la NQS a la altura de la estación Comuneros, sentido sur - norte", manifestó la entidad.
Pasadas las 8:55 de la mañana, la empresa Transmilenio manifestó que "al momento personal en vía y equipo de operaciones trabajan en la regulación de los servicios que transitan sobre la NQS".
⏰ #TMAhora (8:55 a.m.)— TransMilenio (@TransMilenio) February 23, 2026
📍 Troncal NQS
Al momento personal en vía y equipo de operaciones trabajan en la regulación de los servicios que transitan sobre la NQS 🙏 pic.twitter.com/uRWx7tqhXZ
Noticia en desarrollo...