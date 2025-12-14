En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Grave accidente en Antioquia deja al menos 12 muertos: excursión de colegio terminó en tragedia

Grave accidente en Antioquia deja al menos 12 muertos: excursión de colegio terminó en tragedia

Un grupo de estudiantes de grado 11 viajaba al interior de un bus que cayó al abismo 60 metros, dejando, además de los muertos, más de 20 personas lesionadas.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 14 de dic, 2025
El bus quedó destruido
