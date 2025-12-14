Grave accidente en Antioquia deja al menos 12 muertos: excursión de colegio terminó en tragedia

En la madrugada de este domingo ocurrió un grave accidente en el departamento de Antioquia. Un bus con al menos 40 pasajeros cayó al abismo en la vía entre Segovia y Remedios. En el siniestro vial murieron más de diez personas. Noticias Caracol conoció que un grupo de jóvenes de grado once que estaban en excursión en Coveñas venían en el vehículo. Los jóvenes son provenientes del municipio de Bello, área metropolitana del Valle de Aburrá.

De acuerdo con primeras versiones, el bus cayó más de 60 metros. Más de 20 personas resultaron heridas y fueron llevadas a centros asistenciales. Por el momento, según las autoridades, la cifra de muertos asciende a 12.

Bomberos se encuentran atendiendo la emergencia y rescataron a las personas heridas para que pudieran ser trasladadas a un hospital. Se desconoce detalles sobre el estado de salud de los lesionados. Lo que sí se conoce es que hay al menos 10 menores de edad.



#ATENCIÓN Excursión de grado 11 terminó en tragedia.



Más de 10 muertos y 13 heridos deja accidente de bus de turismo que se precipitó a un barranco entre Remedios y Segovia, Antioquia. La mayoría de víctimas son estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello. pic.twitter.com/RnqHxYgBvA — Julián Vásquez (@Julian_VasquezP) December 14, 2025

Las condiciones de la carretera donde ocurrió el accidente de tránsito son poco favorables, por lo que se investiga si eso tuvo que haber visto en el siniestro. El bus quedó destruido.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, escribió en sus redes sociales lo siguiente: “Antioqueños, hoy es un día muy triste. Amanecemos con la noticia del accidente de un bus escolar, que conducía de Tolú hacia Medellín. Cayó a un abismo en la vía Belén, sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza. Sus ocupantes: jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño, de Bello, que venían de una excursión. Hasta el momento se reporta más de una decena de personas fallecidas y 20 lesionados. Toda la red hospitalaria activada para atender y apoyar esta emergencia. En los próximos minutos viajaré al hospital de Remedios”.

