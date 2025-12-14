Se conoce identidad de conductor de bus accidentado en Antioquia que también murió tras accidente

Una excursión estudiantil terminó en tragedia el domingo en la vía que conecta a los municipios de Segovia con Remedios, en Antioquia, donde ocurrió un grave accidente de tránsito que, hasta el momento, terminó con la vida de 16 personas, entre ellas el conductor del vehículo involucrado en el siniestro vial.



La empresa operadora del viaje que realizó el grupo de estudiantes accidentados publicó un comunicado indicando que “lamenta profundamente el grave accidente ocurrido en la madrugada de hoy durante el regreso de una excursión en la que se transportaban 34 jóvenes, 1 guía y 2 conductores. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades que atendieron la emergencia, se ha confirmado el fallecimiento de varias personas como consecuencia de este lamentable hecho. Ante esta dolorosa situación, expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a las familias y seres queridos de las personas fallecidas”.

Agregó la compañía que “hemos estado en contacto con los padres y acudientes, brindando acompañamiento constante y poniendo a su disposición mecanismos de apoyo y orientación en este momento de profundo dolor”.



Conductor muerto en accidente de bus en Antioquia

El conductor fallecido en estos hechos fue identificado como Johnatan Taborda Cocacolo. A través de un comunicado, integrantes de la red de turismo en Antioquia lamentaron lo sucedido: “La red de turismo de Antioquia lamenta el fallecimiento de nuestro compañero y conductor de la empresa Precoltur, el cual hoy pierde la vida. Nuestra mayor condolencia a los amigos y familiares”.

El colegio Liceo Antioqueño, donde estudiaban los jóvenes, manifestó en un comunicado que “lamentamos profundamente lo sucedido con nuestros estudiantes y sus familias. Estudiantes de la promoción 2025 que participaron de la excursión de grados. Los abrazamos en este momento de tanto dolor y nos ponemos a disposición para brindar el acompañamiento necesario a toda nuestra comunidad”. Además, la institución educativa cambió su foto de perfil con un lazo negro, simbolizando luto por la muerte de las personas que iban a bordo del bus accidentado en el municipio de Remedios.



Lista de heridos en accidente en Antioquia

Además de las personas muertas, las autoridades confirmaron un total de 20 heridos. La Gobernación de Antioquia publicó una lista con los nombres de los lesionados, quienes están siendo atendidos en clínicas de Remedios y Segovia.



1. Nicolás Ochoa Vahos, 18 años

2. Miguel Ángel Forero Quintero, 17 años

3. David Rúa Vallejo, 18 años

4. Juliana Álvarez Correa, 18 años

5. Santiago Galeano Quintero, 16 años

6. María Sofía Posso Gómez, 17 años

7. Katherine Mira Zapata, 16 años

8. Samuel Marín Agudelo, 16 años

9. Jimena Londoño Sánchez, 16 años

10. Erik Cañaveral Ospina, 17 años

11. Jerónimo Hurtado Vélez, 16 años

12. Nicolás Gallego Ramírez, 16 años

13. Jamilton Isaac Piedrahita, 27 años

14. Samuel Cortés Largo

15. Miguel Ángel Román, 17 años

16. Miguel Ángel Carvajal, 17 años

17. Valerie Luciana Díaz Mazo, 16 años

18. Hernán Montalvo Sierra

19. Ana Isabel Pulgarín

20. Karol Juliana Patiño



Hipótesis sobre causa de accidente de bus en Antioquia

Sobre las causas del accidente, las autoridades no han revelado oficialmente lo sucedido. Sin embargo, el medio El Colombiano informó que el siniestro se habría debido a un microsueño que sufrió el conductor del bus. Además, se conoció que la vía por la que conducía Johnatan Taborda no estaba en buenas condiciones.



Tras lo sucedido, el gobernador de Antioquia, dijo que se dirigía “rumbo a Remedios para acompañar la atención integral de la tragedia derivada tras accidente del bus escolar. Mi sentidas condolencias a las familias, a la comunidad educativa del Liceo Antioqueño y a todos los bellanitas”.

Por su parte, Edwin Castañeda, alcalde de Segovia, señaló que los heridos rescatados “han sido distribuidos entre los hospitales de Segovia y Remedios. Entre los que entraron a Remedios me informa el gerente que si bien están conscientes y están estables, sus heridas son críticas y se va a proceder a hacer la remisión a un centro de mayor complejidad”.

