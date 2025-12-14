Venezuela revela cómo se está potenciando en medio de tensión con EE. UU.: “Hostiles circunstancias”

El último momento de tensión entre Estados Unidos y Venezuela, luego de meses de mensajes subidos de tono entre sus mandatarios Donald Trump y Nicolás Maduro, se vivió esta semana con el supuesto paso de aviones de combate norteamericanos por el espacio aéreo del país caribeño.

El hecho fue alertado por la aplicación Flightradar24, que advirtió el paso de los F-18, pero posteriormente reculó y dijo que cometieron una equivocación. No obstante, la posibilidad de que aviones de combate de Estados Unidos sobrevuelen Venezuela causó que ese país elevara su voz nuevamente ante los sucesos.



Ahora, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró que el país suramericano ha potenciado la autonomía operativa del Sistema Integrado de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo, en medio de las tensiones con Estados Unidos que mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.



"La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) reconoce, como uno de sus mayores triunfos, el haber alcanzado un admirable nivel de independencia tecnológica y de vigorización, incluso en medio de un criminal bloqueo económico, sanciones coercitivas y la más grotesca escalada belicista de EE.UU.", dijo Padrino.



Padrino dice que tiene modernos radares y sistemas misilísticos

El funcionario dijo que lejos de amedrentar, estas "hostiles circunstancias" han potenciado la autonomía operativa y la creación de medios propios que "robustecen el poder defensivo nacional".

"Con sus modernos radares, sistemas misilísticos, artillería antiaérea y el empleo de aeronaves en estrecha coordinación con la Aviación Militar Bolivariana, el CODAI (Comando de Defensa Aeroespacial Integral) se ha convertido en vanguardia en la defensa integral de la nación", añadió.

El viernes, el ministro de Defensa venezolano denunció un intento de intimidación por parte de Estados Unidos con el sobrevuelo de aviones de combate F-18, que el pasado martes se internaron en el espacio del Golfo de Venezuela, según mostró el servicio de seguimiento para aviación Flightradar24.

Padrino López sostuvo, durante un acto por el 47 aniversario del CODAI, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que esta acción no va a quebrar a la FANB ni al pueblo venezolano.

"Tenemos la capacidad para reaccionar y defender nuestro espacio aéreo, no se equivoquen y no sigan ustedes con su juego de operaciones psicológicas que no nos las tragamos en lo absoluto, para nada", reiteró entonces.



¿Qué se sabe del supuesto sobrevuelo de aviones de combate?

El martes, dos aviones de combate F-18 estadounidenses se internaron, según mostró el servicio de seguimiento para aviación Flightradar24, en el espacio aéreo sobre las aguas del Golfo de Venezuela durante unos 40 minutos.

Los dos aparatos, identificados como dos F-18 de la variante F, que son biplaza, realizaron varias idas y venidas en forma de tirabuzón antes de volar con rumbo norte hasta un punto situado a unos 50 kilómetros al oeste de Aruba, donde se presupone que se encontraría el portaaviones USS Gerald Ford, el mayor y más sofisticado de EE.UU.

El Pentágono envió hace unas semanas al navío, que se unió a un enorme contingente que Washington mantiene en el Caribe desde finales de agosto y que supone su mayor despliegue en la región en décadas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera una amenaza para propiciar un cambio de Gobierno.



Incautación de buque con petróleo venezolano

Otro de los hechos que marcó una semana tensionante en la relación entre Estados Unidos y Venezuela fue la incautación, el martes, de un buque con petrolero frente a las costas de Venezuela en un espectacular macrooperativo militar.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la operación y aseguró que su país se quedará con el petróleo que transportaba el buque, mientras que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, la calificó como un acto de “piratería criminal”.

El incidente abre una nueva fase en la estrategia de presión de la Casa Blanca contra el Gobierno de Maduro, al que acusa de liderar una red internacional de narcotráfico, tras meses destruyendo frente a las costas venezolanas embarcaciones supuestamente cargadas de droga.

El Skipper, sancionado por Washington en 2022 por supuestamente transportar crudo iraní, fue interceptado el miércoles en aguas del mar Caribe por orden de un juez estadounidense, aunque en esta ocasión llevaba petróleo venezolano.

El buque navegaba con una falsa bandera de Guyana, país vecino de Venezuela que ha respaldado el despliegue militar estadounidense en el Caribe y mantiene una disputa con Caracas por la región del Esequibo.

