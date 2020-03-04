Noticias Caracol Barrio 20 de Julio
Barrio 20 de Julio
-
Así funciona nuevo torniquete en portal 20 de Julio: "Recuperamos cerca de 44.000 validaciones"
Con esta nueva medida, TransMilenio busca desescalar los conflictos que se han generado entre pasajeros que evaden el pasaje y los guardas de seguridad.
-
Hombre se dio un curioso chapuzón en plena inundación en Bogotá: ¿insólitas vacaciones?
“¿Para qué playa si puedo ir al 20 de Julio?”, fueron las palabras del sujeto que protagonizó el curioso hecho en plena inundación en Bogotá. No hubo gorro de baño sino casco de moto😅.
-
Epa Colombia volvió a regalar dinero: les pagó el arriendo a vendedores ambulantes
La empresaria visitó el barrio 20 de Julio, en el sur de Bogotá, y dio tremenda sorpresa a algunos comerciantes.
-
Taxista que manejaba tomado arrolló y mató a peatón en el sur de Bogotá
Como Jhon Alexander Montero, de 33 años de edad, fue identificado el peatón arrollado por un taxista borracho durante la mañana del pasado domingo en el sur de Bogotá.