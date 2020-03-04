En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA ECONÓMICA
ZULMA GUZMÁN
BONILLA - VELASCO
NOVENA
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Barrio 20 de Julio

Barrio 20 de Julio

  • Así funciona nuevo torniquete en portal 20 de Julio: "Recuperamos cerca de 44.000 validaciones"
    Portal 20 de Julio -
    Noticias Caracol
    BOGOTÁ

    Así funciona nuevo torniquete en portal 20 de Julio: "Recuperamos cerca de 44.000 validaciones"

    Con esta nueva medida, TransMilenio busca desescalar los conflictos que se han generado entre pasajeros que evaden el pasaje y los guardas de seguridad.

  • Hombre se dio chapuzón en una inundación de barrio de Bogotá y es viral en redes
    El chapuzón de este hombre en las calles de Bogotá dejó comentarios en redes como “Y uno gastando plata viajando”, “El río vino a nosotros".
    Imagen: TikTok @jayderlasky
    #LOMÁSTRINADO

    Hombre se dio un curioso chapuzón en plena inundación en Bogotá: ¿insólitas vacaciones?

    “¿Para qué playa si puedo ir al 20 de Julio?”, fueron las palabras del sujeto que protagonizó el curioso hecho en plena inundación en Bogotá. No hubo gorro de baño sino casco de moto😅.

  • Epa Colombia habla de procedimiento estético en sus glúteos.
    Epa Colombia habla de procedimiento estético en sus glúteos.
    Tomada de Instagram
    ENTRETENIMIENTO

    Epa Colombia volvió a regalar dinero: les pagó el arriendo a vendedores ambulantes

    La empresaria visitó el barrio 20 de Julio, en el sur de Bogotá, y dio tremenda sorpresa a algunos comerciantes.

  • DefaultImageThumbnailVideo
    COLOMBIA

    Taxista que manejaba tomado arrolló y mató a peatón en el sur de Bogotá

    Como Jhon Alexander Montero, de 33 años de edad, fue identificado el peatón arrollado por un taxista borracho durante la mañana del pasado domingo en el sur de Bogotá.

Publicidad

Publicidad

Publicidad