Las motos que no tendrían que hacer revisión tecnomecánica en 2026, según Ministerio de Transporte

Las motocicletas continúan consolidándose como uno de los medios de transporte más utilizados en Colombia. En ciudades con alta congestión vehicular y en zonas rurales donde las distancias son largas, este tipo de vehículo se ha convertido en una alternativa frecuente por su bajo consumo de combustible y por la facilidad para movilizarse en el tráfico.

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Sin embargo, ser propietario de una moto también implica cumplir con una serie de obligaciones legales. Entre ellas se encuentra la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, un procedimiento que certifica que el vehículo se encuentra en condiciones adecuadas para circular y que cumple con los estándares ambientales establecidos por la ley.

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En medio de este panorama, el Ministerio de Transporte recordó que existe una modificación en las reglas que definen cuándo las motocicletas deben someterse por primera vez a este proceso. El cambio se encuentra en la Ley 2294 de 2023, que corresponde al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, y establece plazos específicos según el tipo de vehículo y el servicio que presta.



Las motos que no tendrían que hacer revisión tecnomecánica en 2026

De acuerdo con esta disposición, las motocicletas nuevas no tendrán que realizar la revisión tecnomecánica inmediatamente después de ser matriculadas. La normativa establece que estos vehículos deberán cumplir con su primera revisión únicamente cuando hayan transcurrido dos años desde su registro inicial en el Registro Nacional Automotor. Esto significa que las motos matriculadas por primera vez en 2026 no tendrán que realizar este trámite hasta el año 2028. El mismo criterio aplica para cualquier motocicleta nueva registrada a partir de la entrada en vigor de la normativa, sin importar su cilindraje o características técnicas.



"Los vehículos nuevos de servicio particular diferentes de motocicletas y similares, se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes a partir del quinto (5°) año contado a partir de la fecha de su matrícula en el registro nacional automotor. Los vehículos nuevos de servicio público, así como las motocicletas y similares, se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes al cumplir dos (2) años contados a partir de su fecha de matrícula", se lee en la ley.

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El Ministerio de Transporte ha explicado que el objetivo de esta regulación es ajustar los controles a la realidad del parque automotor. En el caso de las motocicletas nuevas, se considera que durante los primeros años de uso es menos probable que presenten fallas mecánicas significativas, debido a los estándares de fabricación y a los sistemas de control implementados por los fabricantes.



Requisitos y procedimientos de la revisión tecnomecánica

La revisión tecnomecánica debe realizarse en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) autorizados por el Ministerio de Transporte. El Código Nacional de Tránsito, en su artículo 53, establece que todos los vehículos deben portar el certificado de revisión tecnomecánica vigente. No cumplir con este requisito constituye una infracción de tránsito clasificada como C35, que en 2026 equivale a aproximadamente $875.452. Durante la revisión, se evalúan diversos aspectos del vehículo, tales como:



Estado de la carrocería: se verifica que no haya daños estructurales, corrosión o deformaciones.

se verifica que no haya daños estructurales, corrosión o deformaciones. Sistema de frenos: se comprueba el correcto funcionamiento de los frenos de servicio y de mano.

se comprueba el correcto funcionamiento de los frenos de servicio y de mano. Dirección: se revisa la precisión de la dirección y la ausencia de juego en la columna de dirección.

se revisa la precisión de la dirección y la ausencia de juego en la columna de dirección. Suspensión: se asegura que la suspensión esté en buen estado y sin fugas de aceite.

se asegura que la suspensión esté en buen estado y sin fugas de aceite. Sistema de luces: se verifica el correcto funcionamiento de todas las luces del vehículo.

se verifica el correcto funcionamiento de todas las luces del vehículo. Llantas: se comprueba el estado y la presión adecuada de los neumáticos.

se comprueba el estado y la presión adecuada de los neumáticos. Emisión de gases contaminantes: se mide la cantidad de gases emitidos para asegurar que cumplan con las normas ambientales.

No cumplir con la revisión tecnomecánica a tiempo puede tener serias repercusiones. Las autoridades de tránsito en Colombia imponen multas a los propietarios de vehículos que no la tengan al día. Además, los carros pueden ser inmovilizados, lo que genera inconvenientes adicionales y costos de recuperación.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co