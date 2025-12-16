En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP
ELN
SALARIO MÍNIMO
FINAL COPA COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Así funciona nuevo torniquete en portal 20 de Julio: "Recuperamos cerca de 44.000 validaciones"

Así funciona nuevo torniquete en portal 20 de Julio: "Recuperamos cerca de 44.000 validaciones"

Con esta nueva medida, TransMilenio busca desescalar los conflictos que se han generado entre pasajeros que evaden el pasaje y los guardas de seguridad.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 16 de dic, 2025
Comparta en:
Así funciona nuevo torniquete en portal 20 de Julio: "Recuperamos cerca de 44.000 validaciones"

Publicidad

Publicidad

Publicidad