Así funciona nuevo torniquete en portal 20 de Julio: "Recuperamos cerca de 44.000 validaciones"

En el portal del 20 de Julio de TransMilenio, en los últimos días los usuarios se encontraron con los nuevos torniquetes piso-tierra que prometen evitar la evasión del pasaje por parte de los colados. Esta medida luego de que en el portal se hayan presentado varios problemas con ciudadanos que querían ingresar al sistema sin pagar su tiquete, hasta el punto de sacar armas cortopunzantes contra los guardas de seguridad del lugar.



Natalia Tinjacá, gerente técnica de seguridad de TransMilenio, habló con Noticias Caracol sobre la nueva medida y dijo que “se instalaron 13 BCA’s piso-techo que nos permiten generar un ingreso organizado en la estación. Cerca de 44,000 validaciones estamos recuperando por día y esto nos permite bajar la brecha entre validaciones y salidas, lo que llamamos la evasión”.

Agregó la funcionaria que con la instalación de estos torniquetes en varias estaciones y portales de Bogotá “son cerca de es un son 20 puntos que recuperamos en evasión y adicionalmente cero agresiones a vigilantes, lo cual desescala conflictos”.



A vigilantes en TransMilenio los dotaron con chalecos

Debido a las agresiones que sufrieron algunos vigilantes del portal 20 de Julio, la administración tuvo que dotarles chalecos de seguridad que evitan cualquier tipo de corte con arma cortopunzante. Además, a los guardas les dieron tanto rodilleras como coderas. “Esta es una escuadra capacitada por profesionales chilenos que nos trajeron un concepto de antievasión que reforzaba al vigilante en su indumentaria, también en la forma asertiva de hablar con los colados y en generar cierto tipo de disuasión a que no se evada el pasaje”, manifestó la funcionaria.

Sobre el funcionamiento de los torniquetes, Tinjacá explicó que “son 13 torniquetes piso a techo automáticos que funcionan con la validación. Aquí, las personas validan e ingresan por el torniquete. También tenemos un pasillo motorizado. El pasillo motorizado es un pasillo que permite el acceso a personas con discapacidad, personas con animales de compañía, personas que necesitan un ingreso especial”.



El costo de estos nuevos torniquetes, según la gerente, fue de 360 millones de pesos: “Lo que nos retribuye esto en validaciones es muchísimo más que los 360. Se recupera solito”.



El portal 20 de Julio, al día, recibe cerca de 70.000 usuarios. “Es de los principales portales en la troncal carrera Décima y alimenta muchas partes de la zona de San Cristóbal. Cuando tengamos en esta zona el cable operando, tendremos canalizados los flujos de la zona paga, que viene del cable, y también de la zona alimentadores, que viene de los buses. Es un punto de integración”.

