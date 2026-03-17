EE. UU. condiciona acuerdo con Cuba a la salida de Miguel Díaz-Canel, según el New York Times

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado la posibilidad de que el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, abandone el poder en el marco de contactos entre funcionarios de ambos países sobre el futuro de la isla, de acuerdo con The New York Times.

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Según dos funcionarios citados bajo anonimato por The New York Times, los representantes estadounidenses han indicado a negociadores de Cuba que el presidente debería dimitir, aunque han dejado en manos de las autoridades cubanas los pasos posteriores. La propuesta implicaría apartar a Díaz-Canel, pero no necesariamente modificar la estructura del actual sistema político, de acuerdo con el diario.



Las fuentes citadas añadieron que, por ahora, Washington no está presionando para que se tomen medidas contra miembros de la familia de Fidel Castro, quienes continúan siendo figuras influyentes dentro del aparato de poder del país.



Trump dice que "sería un honor tomar Cuba"

Algunos funcionarios estadounidenses consideran que la salida del jefe de Estado podría facilitar cambios económicos estructurales que, en su opinión, Díaz-Canel difícilmente respaldaría. Trump afirmó este lunes que sería "un gran honor" para él "tomar Cuba", en medio de las tensiones entre ambos países por el bloqueo energético contra la isla.



El presidente republicano ha amenazado en las últimas semanas con tomar control de la isla ya de sea de forma "amistosa" u hostil, y ha repetido que el Gobierno de La Habana "caerá muy pronto" porque el país "está en ruinas", afectado por el bloqueo de crudo impuesto por Washington en enero pasado. Por su parte, Díaz-Canel confirmó a medios locales que hay contactos con EE. UU. para "buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos", algo que ya Trump había adelantado, pero que la isla había negado.

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Cuba inició la semana con un nuevo apagón nacional, el sexto en los últimos 18 meses, en medio de la profunda crisis energética que la isla atraviesa desde 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EE. UU. que está paralizando la economía por completo y disparando el malestar social.

EFE

ÁNGELA URREA PARRA

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