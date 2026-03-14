Ejército de Israel asegura haber destruido centro de investigación espacial clave en Teherán

El Ejército de Israel aseguró este sábado que destruyó un centro “clave” de investigación espacial en Teherán, en medio de la más reciente oleada de bombardeos a gran escala contra la capital de Irán.

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Según un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el ataque tuvo como objetivo el principal centro de investigación de la Organización Espacial Iraní, una instalación que, de acuerdo con la versión israelí, pertenece a las fuerzas del régimen iraní. En la nota castrense se detalla que el lugar albergaba “laboratorios estratégicos” destinados a la investigación y desarrollo de satélites militares, los cuales tendrían distintos usos como vigilancia, localización de objetivos y ataques guiados en Oriente Medio.



Israel informó que esta operación hizo parte de una nueva oleada de ataques contra Teherán, anunciada la noche anterior, poco después de que Irán lanzara misiles contra el centro del Estado hebreo. De acuerdo con medios israelíes, al menos uno de esos proyectiles habría tenido carga de racimo, lo que se inferiría por los cráteres observados en imágenes de los impactos. En operaciones paralelas, la fuerza aérea israelí también atacó un comando de inteligencia ubicado en el cuartel militar de Jatam al Anbiya, además de posiciones de combatientes de la fuerza paramilitar iraní Basij, que estaban desplegados en distintos puntos de control de Teherán.

Las autoridades iraníes no actualizan el número de víctimas por los ataques israelíes desde hace más de una semana. El último balance oficial situaba la cifra en alrededor de 1.230 fallecidos. En Israel, los misiles iraníes han dejado hasta el momento 12 muertos, mientras que el servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) ha atendido cuatro heridos graves y nueve moderados, según el reporte más reciente.



Irán afirma haber lanzado nuevos ataques contra bases aéreas de EE.UU. en el Golfo

El comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Alireza Tangsiri, afirmó este sábado que sus fuerzas atacaron en varias oleadas consecutivas “objetivos clave” en tres bases aéreas estadounidenses ubicadas en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar.



Según el alto mando iraní, los blancos alcanzados fueron la base aérea Al Zafra (EAU), la base aérea Sheij Isa (Baréin) y la base aérea Al Udeid (Catar). En estas instalaciones, de acuerdo con lo señalado por Tangsiri en la red social X, radares Patriot, torres de control, hangares de aviones, rampas centrales y depósitos de combustible habrían quedado envueltos en llamas tras los ataques.



En paralelo, Irán advirtió que destruirá “toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos” en Oriente Medio si se produce un ataque contra sus propias instalaciones energéticas. La advertencia llega después del bombardeo estadounidense contra la isla iraní de Kharg, donde se almacena cerca del 90 % del petróleo que el país exporta.



Tras ese ataque, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el bombardeo estuvo dirigido exclusivamente contra objetivos militares y que decidió no destruir la infraestructura petrolera de la isla. Sin embargo, señaló que esa decisión podría reconsiderarse si continúa cualquier bloqueo en el golfo Pérsico.

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La isla de Kharg, ubicada a unos 25 kilómetros de la costa iraní, es considerada un punto estratégico para Irán, ya que alberga la principal terminal petrolera del país y funciona como el mayor punto de carga de crudo para los buques petroleros que exportan el hidrocarburo.

EFE