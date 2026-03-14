Cuidado con páginas falsas que ofrecen entradas para el Festival Estéreo Picnic: así están estafando

Faltan pocos días para que inicie la edición número 15 del Festival Estéreo Picnic en el Parque Simón Bolívar y, ante la proximidad, son muchas las personas que se deciden a última hora para adquirir sus entradas. Sin embargo, algunos ciberdelincuentes se aprovechan de esta situación para crear páginas de reventa falsas y estafar a los usuarios.

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Expertos han señalado que en los últimos días aumentó la búsqueda de entradas para el FEP, luego del anuncio oficial de los horarios y algunas sorpresas del evento. Ante este crecimiento en buscadores, los delincuentes han creado páginas web que parecen confiables para adquirir sus entradas, pero que realmente son un engaño.



¿Qué ofertas están haciendo los ciberdelincuentes?

La alerta por estas estafas llegaron a través de los expertos de la compañía de ciberseguridad Kaspersky, quienes reseñaron que hay presencia de páginas fraudulentas ofreciendo entradas para el Estéreo Picnic.

"Los ciberdelincuentes crean páginas falsas de reventa o se hacen pasar por intermediarios que prometen conseguir entradas y coordinar el envío de las manillas del festival", reseñaron en un comunicado.



Agregaron que la estafa está iniciando en redes sociales, mensajes en grupos y hasta correos electrónicos en los que le ofrecen al usuario facilitar la compra de entradas para el evento y el envío de la manilla que se exige para ingresar al mismo. A través de estas cadenas, buscan obtener los datos personales de la víctima como nombre, cédula, correo o teléfono, y especialmente su información financiera.



Por ejemplo, la compañía de ciberseguridad detectó que hay páginas ofreciendo “servicios de entrega” o “gestión de manillas” para el ingreso al FEP. Para ello le piden a las personas transferencias o enviar su información bancaria con lo que después realizan cargos indebidos, intentan acceder a sus cuentas o usan sus datos personales para usarlos en esquemas de suplantación de identidad.

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Eso no es todo, los ciberdelincuentes también están utilizando herramientas de inteligencia artificial para que estas estafas sean cada vez más difíciles de detectar. Están creando páginas con diseños casi idénticos, textos sin errores y formularios que imitan con precisión a plataformas reales, lo que elimina algunas de las señales anteriormente evidentes para detectar el engaño.



Recomendaciones para no caer

María Isabel Manjarrez, Investigadora de Seguridad para América Latina en el Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky, explicó que "en temporadas de alta demanda, como un festival, los ciberdelincuentes se aprovechan de un comportamiento muy humano: cuando las personas sienten que se pueden quedar por fuera, tienden a bajar su nivel de verificación. Por eso el fraude suele concentrarse en la reventa de entradas y la logística".

Es por eso que una de las primeras recomendaciones de los expertos es no comprar por impulso, sin verificar primero si la página y la oferta son confiables.

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Desde el Festival Estéreo Picnic insisten en la principal recomendación de los expertos y es siempre comprar sus entradas en los canales oficiales. Recuerde que para el FEP la venta de boletas es a través de Ticketmaster.co y que, al ser un festival en campo abierto, todavía hay boletas disponibles.

Otras recomendaciones clave son:



Antes de pagar, verificar que está en el sitio oficial del organizador o del operador autorizado de boletería.

Evitar comprar a través de enlaces que circulan en redes sociales, grupos o mensajes privados.

Si alguien le insiste en que debe pagar de inmediato para no perder la oportunidad, es una señal de alerta.

Si recibe un enlace por mensaje o anuncio, es más seguro escribir la dirección directamente en el navegador en lugar de ingresar desde ese link.

Utilice métodos de pago más seguros, como tarjetas virtuales o sistemas que envían códigos de verificación para autorizar compras.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL