Noticias Caracol Estonia
Estonia
-
Estonia denuncia que 3 cazas rusos violaron su espacio aéreo: patrulla de OTAN tuvo que intervenir
“Permanecieron casi 12 minutos en el aire”, aseguró el Gobierno del país báltico, afirmando que es la cuarta vez en 2025 que Rusia invade su espacio aéreo. Unión Europea se pronunció.
-
La vida secreta de los animales de un zoológico durante pandemia: chimpancé limpia su jaula
Tras pasar varios meses sin tener contacto con visitantes, este primate sorprendió por su particular gesto.
-
Papa Francisco advierte sobre peligros del uso excesivo de la tecnología
Desde Estonia, uno de los países más digitalizados del mundo, habló sobre la necesidad de crear vínculos interpersonales.
-
Ola de frío que azota a Europa deja postales hermosas, pero también una veintena de muertos
En varias ciudades del viejo continente, las temperaturas han descendido hasta los -30 grados centígrados.
-
Expulsan del colegio a estudiante por hablar mal de la rectora en Facebook
Compañeros armaron una revuelta en el plantel por considerar que se cometió una injusticia y se violó el derecho a la libre expresión.
-
Gol Caracol
Estas trillizas ya rompieron un récord en Río sin dar la primera zancada
Liina y Lily Luik causan furor previo a la cita olímpica. La participación de estas estonias no tiene precedentes en la historia de las justas.
-
Gol Caracol
Leila, Liina y Lily Luik serán las primeras trillizas en competir en unos Olímpicos
El próximo 14 de agosto, al mediodía, estás rubias de 30 años harán historia en la considerada prueba reina de los Olímpicos. Leila, Lina y Lily estarán en la misma edición, la misma disciplina y la misma distancia.