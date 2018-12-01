En vivo
Noticias Caracol
Estonia

Estonia

  • Estonia denuncia que 3 cazas rusos violaron su espacio aéreo: patrulla de OTAN tuvo que intervenir
    Estonia dijo que los cazas rusos que invadieron su espacio aéreo eran MIG-31 -
    AFP
    MUNDO

    Estonia denuncia que 3 cazas rusos violaron su espacio aéreo: patrulla de OTAN tuvo que intervenir

    “Permanecieron casi 12 minutos en el aire”, aseguró el Gobierno del país báltico, afirmando que es la cuarta vez en 2025 que Rusia invade su espacio aéreo. Unión Europea se pronunció.

  • Thumbnail
    #LOMÁSTRINADO

    La vida secreta de los animales de un zoológico durante pandemia: chimpancé limpia su jaula

    Tras pasar varios meses sin tener contacto con visitantes, este primate sorprendió por su particular gesto.

  • papa_2.jpg
    MUNDO

    Papa Francisco advierte sobre peligros del uso excesivo de la tecnología

    Desde Estonia, uno de los países más digitalizados del mundo, habló sobre la necesidad de crear vínculos interpersonales.

  • 2702roma.jpg
    MUNDO

    Ola de frío que azota a Europa deja postales hermosas, pero también una veintena de muertos

    En varias ciudades del viejo continente, las temperaturas han descendido hasta los -30 grados centígrados.

  • AFP
    #LOMÁSTRINADO

    Expulsan del colegio a estudiante por hablar mal de la rectora en Facebook

    Compañeros armaron una revuelta en el plantel por considerar que se cometió una injusticia y se violó el derecho a la libre expresión.

  • Las trillizas estonias Leila, Liina y Lily Luik, ex bailarinas de hip hop, lograron clasificarse para Rio-2016 en maratón y, aunque no correrán por una medalla, escribirán una nueva página en la historia de los Juegos Olímpicos.
    Gol Caracol

    Estas trillizas ya rompieron un récord en Río sin dar la primera zancada

    Liina y Lily Luik causan furor previo a la cita olímpica. La participación de estas estonias no tiene precedentes en la historia de las justas.

  • trillizas.jpg
    Gol Caracol

    Leila, Liina y Lily Luik serán las primeras trillizas en competir en unos Olímpicos

    El próximo 14 de agosto, al mediodía, estás rubias de 30 años harán historia en la considerada prueba reina de los Olímpicos. Leila, Lina y Lily estarán en la misma edición, la misma disciplina y la misma distancia.

