En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TERREMOTO EN RUSIA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
METRO DE BOGOTÁ
JIMMY KIMMEL
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Estonia denuncia que 3 cazas rusos violaron su espacio aéreo: patrulla de OTAN tuvo que intervenir

Estonia denuncia que 3 cazas rusos violaron su espacio aéreo: patrulla de OTAN tuvo que intervenir

“Permanecieron casi 12 minutos en el aire”, aseguró el Gobierno del país báltico, afirmando que es la cuarta vez en 2025 que Rusia invade su espacio aéreo. Unión Europea se pronunció.

Por: EFE
Actualizado: 19 de sept, 2025
Comparta en:
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Estonia denuncia que 3 cazas rusos violaron su espacio aéreo: patrulla de OTAN tuvo que intervenir
Estonia dijo que los cazas rusos que invadieron su espacio aéreo eran MIG-31 -
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad