Estonia denuncia que 3 cazas rusos violaron su espacio aéreo: patrulla de OTAN tuvo que intervenir

Tres cazas rusos MIG-31 violaron este viernes 19 de septiembre el espacio aéreo de Estonia y permanecieron casi 12 minutos en el aire sobre una isla estonia del golfo de Finlandia, lo que obligó a aviones de la patrulla aérea de la OTAN a intervenir, informaron los Ministerios de Defensa y Exteriores del país báltico.

"En la mañana del viernes (...), tres cazas rusos MIG-31 ingresaron sin permiso en el espacio aéreo de Estonia, en la zona de la isla de Vaindloo, permaneciendo en el espacio aéreo estonio durante casi doce minutos", indicó el despacho de Defensa en un comunicado.

Las aeronaves no tenían planes de vuelo y sus transpondedores estaban apagados, de acuerdo con esta fuente, que añadió que, en el momento de la violación del espacio aéreo estonio, los aviones tampoco mantenían comunicación por radio bidireccional con los servicios de tráfico aéreo de Estonia. Por ello, cazas F-35 de la Fuerza Aérea italiana, desplegados actualmente en la base aérea estonia de Ämari como parte de la Misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN, "respondieron al incidente", indicó el Ministerio de Defensa.



La OTAN acusó a Moscú de "comportamiento imprudente".

"Hoy temprano, aviones rusos violaron el espacio aéreo estonio. La OTAN respondió de inmediato e interceptó el avión ruso", publicó la portavoz de la alianza, Allison Hart, en X. "Este es otro ejemplo más del comportamiento imprudente de Rusia y de la capacidad de la OTAN para responder", añadió.



No es la primera vez que entran a espacio aéreo de Estonia

Esta fue la cuarta violación del espacio aéreo estonio por parte de una aeronave de la Federación Rusa en lo que va de 2025, añadió.

El Ministerio de Asuntos Exteriores informó por su parte en otro comunicado que convocó este viernes mismo al encargado de negocios de la Embajada de Rusia en Estonia y le entregó una nota de protesta por esta nueva violación del espacio aéreo estonio.

"Rusia ya ha violado el espacio aéreo de Estonia en cuatro ocasiones este año, lo cual es inaceptable en sí mismo. Pero la incursión de hoy, que involucró a tres aviones de combate entrando en nuestro espacio aéreo, es descaradamente sin precedentes", declaró el ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna.

"Las pruebas cada vez más extensas de los límites por parte de Rusia y su creciente agresividad deben afrontarse con un rápido incremento de la presión política y económica", dijo.

Este incidente ocurre diez días después de que casi una veintena de drones rusos violaran el espacio aéreo polaco, lo que obligó a la OTAN a derribar por primera vez vehículos aéreos no tripulados en territorio aliado. (Lea también: ¿Qué dice el artículo 4 de la OTAN que invocará Polonia tras violación de Rusia a su espacio aéreo?)



"Provocación peligrosa": UE

La principal diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, acusó a Moscú de una "provocación extremadamente peligrosa". La exprimera ministra de Estonia advirtió en X que la última violación rusa en el borde oriental de la OTAN "intensifica aún más las tensiones en la región", y agregó que "la UE se solidariza plenamente con Estonia".

"Putin está poniendo a prueba la determinación de Occidente. No debemos mostrar debilidad", añadió la funcionaria.

Entretanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió que la Unión Europea responderá "con determinación" a "cada provocación" de Rusia y urgió a los gobiernos europeos a aprobar la última ola de sanciones a Moscú para incrementar la presión sobre el Kremlin.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP