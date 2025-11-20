En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Fotos: Gobierno de Colombia recupera las primeras cinco piezas del galeón San José, ¿cuáles son?

Fotos: Gobierno de Colombia recupera las primeras cinco piezas del galeón San José, ¿cuáles son?

El Ministerio de Cultura detalló que esta evidencia material servirá para hacer "estudios arqueológicos y en laboratorio", en una segunda fase del proyecto 'Hacia el corazón del galeón San José', que busca profundizar en el estudio mediante el análisis directo de los objetos.

Por: EFE
Actualizado: 20 de nov, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Piezas extraídas del galeón San José, para estudio arqueológico.
Piezas extraídas del galeón San José, para estudio arqueológico.
Colprensa

