Noticias Caracol Jorge Rodríguez
Jorge Rodríguez
-
En Venezuela "no habrá elecciones en este periodo inmediato", dice presidente de Asamblea Nacional
En la primera entrevista de un líder chavista a un medio internacional este año, Jorge Rodríguez, que es hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó que primero buscan asegurar "la estabilidad para Venezuela y la reconciliación".
-
Ministro venezolano denuncia ataques que se perpetrarían con armamento colombiano en su país
De acuerdo con el informe entregado por el funcionario del vecino país, los atentados estarían dirigidos contra policías y militares.
-
Decretan reducción de la jornada laboral debido a apagones en Venezuela
El gobierno de Nicolás Maduro también suspendió las clases por la grave situación que vive el país vecino desde el pasado 7 de marzo.
-
Gobierno de Maduro atribuye nuevos apagones en Venezuela a dos ataques terroristas
La oposición, por su parte, dice que los cortes en el servicio de electricidad se deben a la “corrupción” al interior del régimen chavista.
-
Ecuador expulsa a la embajadora de Venezuela
Carol Delgado debe irse debido a los comentarios "ofensivos" que hizo un ministro de Maduro sobre el presidente Lenín Moreno.
-
Representantes del gobierno y la oposición de Venezuela ya están en República Dominicana
Para darle una salida a la crisis política que atraviesa ese país, representantes de ambas partes fueron invitados por el presidente dominicano, Danilo Medina.
-
Fue Lilian Tintori quien rechazó casa por cárcel para Leopoldo López: alcalde chavista
Jorge Rodríguez afirma que el líder opositor sí quería aceptar la oferta del Gobierno Maduro. Instó a hacer pública la conversación.
-
Chavismo dice que más del 40% de firmas para revocar a Maduro son "fraudulentas"
El oficialismo venezolano denunció que más del 40% de las firmas entregadas por la oposición para activar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro son "fraudulentas", al tiempo que sus promotores planean nuevas protestas a favor de la consulta.
-
Chavismo presenta audio que revela supuestas pugnas dentro de la oposición
En el audio, la diputada sostiene en un diálogo con el historiador venezolano Germán Carrera Damas que el coordinador de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, le dijo al Departamento de Estado de EE.UU. que la única manera de salir del Gobierno es provocar una crisis, "un golpe de Estado o un autogolpe".