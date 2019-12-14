En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
SALARIO MÍNIMO
LLUVIAS EN ANTIOQUIA
BARRANQUILLA
DESAFÍO SIGLO XXI
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Jorge Rodríguez

Jorge Rodríguez

  • El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez.
    El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez.
    AFP
    MUNDO

    En Venezuela "no habrá elecciones en este periodo inmediato", dice presidente de Asamblea Nacional

    En la primera entrevista de un líder chavista a un medio internacional este año, Jorge Rodríguez, que es hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó que primero buscan asegurar "la estabilidad para Venezuela y la reconciliación".

  • venezuela-ok.jpg
    MUNDO

    Ministro venezolano denuncia ataques que se perpetrarían con armamento colombiano en su país

    De acuerdo con el informe entregado por el funcionario del vecino país, los atentados estarían dirigidos contra policías y militares.

  • apagon-caracas-2-afp.jpg
    MUNDO

    Decretan reducción de la jornada laboral debido a apagones en Venezuela

    El gobierno de Nicolás Maduro también suspendió las clases por la grave situación que vive el país vecino desde el pasado 7 de marzo.

  • apagon-caracas-afp_0.jpg
    MUNDO

    Gobierno de Maduro atribuye nuevos apagones en Venezuela a dos ataques terroristas

    La oposición, por su parte, dice que los cortes en el servicio de electricidad se deben a la “corrupción” al interior del régimen chavista.

  • caroldelgado.jpg
    MUNDO

    Ecuador expulsa a la embajadora de Venezuela

    Carol Delgado debe irse debido a los comentarios "ofensivos" que hizo un ministro de Maduro sobre el presidente Lenín Moreno.

  • delcyrodri.jpg
    MUNDO

    Representantes del gobierno y la oposición de Venezuela ya están en República Dominicana

    Para darle una salida a la crisis política que atraviesa ese país, representantes de ambas partes fueron invitados por el presidente dominicano, Danilo Medina.

  • AFP
    MUNDO

    Fue Lilian Tintori quien rechazó casa por cárcel para Leopoldo López: alcalde chavista

    Jorge Rodríguez afirma que el líder opositor sí quería aceptar la oferta del Gobierno Maduro. Instó a hacer pública la conversación.

  • AFP
    MUNDO

    Chavismo dice que más del 40% de firmas para revocar a Maduro son "fraudulentas"

    El oficialismo venezolano denunció que más del 40% de las firmas entregadas por la oposición para activar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro son "fraudulentas", al tiempo que sus promotores planean nuevas protestas a favor de la consulta.

  • 82376ccece6d7cc66978ef00cb1708e3_1.jpg
    MUNDO

    Chavismo presenta audio que revela supuestas pugnas dentro de la oposición

    En el audio, la diputada sostiene en un diálogo con el historiador venezolano Germán Carrera Damas que el coordinador de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, le dijo al Departamento de Estado de EE.UU. que la única manera de salir del Gobierno es provocar una crisis, "un golpe de Estado o un autogolpe".

Publicidad

Publicidad

Publicidad