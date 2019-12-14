Jorge Rodríguez

En el audio, la diputada sostiene en un diálogo con el historiador venezolano Germán Carrera Damas que el coordinador de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, le dijo al Departamento de Estado de EE.UU. que la única manera de salir del Gobierno es provocar una crisis, "un golpe de Estado o un autogolpe".