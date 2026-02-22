Así despidieron a Willie Colón en Colombia: "Se quedará eternamente en la memoria y el corazón"

El mundo de la salsa se vistió de luto, pero también de fiesta, para despedir a uno de sus más grandes referentes. En Colombia, las ciudades de Cali y Barranquilla se convirtieron en el epicentro de un sentido homenaje a Willie Colón, el 'Malo del Bronx', quien falleció este sábado en Nueva York (Estados Unidos), a los 75 años, y cuya música resonó con más fuerza que nunca en los rincones donde el baile es identidad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En Cali, la capital mundial de la salsa, el tributo tuvo lugar en el emblemático Bulevar del Río. Allí, entre sonidos de trombón y pasos marcados, los caleños recordaron al artista que hizo latir el corazón del Valle por generaciones. Los asistentes destacaron la inmortalidad de su obra, asegurando que sus canciones son piezas fundamentales de cualquier celebración.

"Un maestro de siempre... dejó un legado musical muy grande y aquí en Cali pues la música de él es inmortal e 'Idilio' es un clásico que se tiene que escuchar y tiene que en cualquiera baila en cualquier rumba", expresó uno de los asistentes durante la jornada de agradecimiento. El sentimiento de gratitud fue unánime entre los presentes: "Si la salsa vive aquí en Cali eternamente, Willie Colón también se queda eternamente en la memoria y en el corazón de todos los caleños".



En Barranquilla, la noche se llenó de baile y música para honrar al músico neoyorquino. Sitios icónicos como La Troja, patrimonio musical de la ciudad, y El Búnker, sirvieron como lugares de reunión para que los seguidores de Colón recordaran anécdotas y amores marcados por sus letras.



Los barranquilleros bailaron al ritmo de sus notas, reafirmando que su música es vida y alegría. Al respecto, los asistentes comentaron: "El ambiente que brota es obviamente sabrosura... aquí en La Troja lo vamos a recordar por siempre y su música no va a morir, siempre va a sonar". Incluso se destacaron temas específicos grabados junto a Héctor Lavoe, como 'Ah-Ah / O-No', señalando que "es una canción que sin duda alguna todas las parejas y cualquier persona siempre sale a bailar".



El legado de Willie Colón

Willie Colón, figura clave de la Fania All-Stars junto a Héctor Lavoe y Rubén Blades, fue recordado no solo como un trombonista y cantante, sino como una fuente de inspiración para nuevos artistas. Una de las intérpretes presentes en el homenaje confesó: "Toda una inspiración para mí cuando yo interpreto sus canciones las siento, un gran compositor".

Publicidad

Su fallecimiento fue confirmado por su familia en un comunicado: "Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre".

El homenaje en ambas ciudades confirmó que, aunque el artista parta de este mundo, su herencia permanecerá viva en cada acorde, en cada giro de baile y en cada historia que la salsa siga contando. En Barranquilla, diferentes generaciones bailaron hasta que se asomó la aurora, ratificando que artistas de su talla no mueren, sino que se convierten en un legado sonoro que habita en el alma de su pueblo.

Publicidad

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

