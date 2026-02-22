Buque detenido por EE. UU. habría zarpado desde Colombia a Cuba cuando continúa el bloqueo a la isla

Hay polémica por un buque petrolero que zarpó desde Colombia en el mes de enero y fue interceptado por Estados Unidos. Y es que en las últimas horas se conoció que el navío iba con destino a Cuba cargado con combustible y no a República Dominicana, como había declarado oficialmente a las autoridades. Cabe decir que este viaje se realizó a pesar de que hay restricciones impuestas sobre la isla. La empresa colombiana responsable de la venta del cargamento se ha defendido al asegurar que la negociación se realizó de manera legal y que su responsabilidad terminó en el momento en que el buque zarpó desde el punto de carga en Palermo, Magdalena.



El diario El Tiempo reveló los pormenores que evidencian las irregularidades de la ruta emprendida por el buque. Todo inició el 31 de enero, cuando circuló un correo entre las autoridades colombianas, que advertía sobre la presencia en un puerto de la costa Atlántica de un buque con combustible cuyo destino declarado era República Dominicana.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La alerta señalaba que la embarcación había transportado previamente crudo desde México hacia Cuba, a pesar de las sanciones estadounidenses. Se trataba del buque Ocean Mariner, que, según el medio citado, zarpó el 5 de febrero desde Palermo, terminal ubicada en el departamento de Magdalena y que hace parte de la zona portuaria de Barranquilla. Llama la atención que este es el mismo barco que ha transportado ayudas humanitarias desde México hasta la isla.



El itinerario del barco Ocean Mariner desde Colombia

Antes de su salida, el barco fue sometido a una inspección por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Policía Fiscal y Aduanera —con su grupo de crímenes transnacionales— y un representante de Ecopetrol. La diligencia comenzó a las 6:45 p. m. del 31 de enero, tras la alerta sobre una posible irregularidad.

En los tanques se transportaban combustibles tipo fuel oil, utilizados para generación de energía, en una operación que ascendió a 6,9 millones de dólares. El vendedor fue ESM Ingeniería Servicios. El primer comprador registrado en la declaración de exportación fue Monarch Security Latinoamérica.



¿Qué responden los vinculados?

Noticias Caracol consultó a ISM Ingeniería, que confirmó que se cumplieron todos los requisitos legales exigidos por las autoridades colombianas y de comercio exterior. De hecho, la operación estuvo bajo vigilancia permanente de Estados Unidos, que mantiene supervisión sobre cualquier intento de entregar petróleo a Cuba. Según indicó Laurence Gumbier, ex alto funcionario del Departamento de Estado de EE. UU., las autoridades estadounidenses monitorean el tráfico marítimo mediante drones y radares, lo que les permite identificar rutas y cambios de destino.



El 11 de febrero se reportó que el Ocean Mariner, con antecedentes de transporte de crudo hacia Cuba, fue interceptado y posteriormente escoltado por la Guardia Costera de Estados Unidos hacia las Bahamas, tras detectarse una modificación en su ruta inicial.



En el transporte y venta del crudo hay una cadena a la que pertenecen la Sociedad Portuaria, las empresas ISM y Monarch, que han señalado que sus responsabilidades terminaron cuando, bajo la modalidad contractual denominada “free onboard” el combustible fue cargado y despachado del puerto colombiano. Lo cual lleva a la ultima empresa que hay en la cadena: Trafigura Group PTE Ltda, que habría acordado comprar el fuel oil colombiano transportado en el Ocean Mariner para su entrega en las Bahamas.

Publicidad

Reacciones políticas

El presidente Gustavo Petro se refirió al caso y sostuvo que ningún país debe bloquear a otro, en el caso puntual de la isla. Además, invitó a Estados Unidos a revisar su política hacia Cuba y afirmó que no existe delito en el transporte de petróleo en el Caribe. El mandatarioseñaló que, bajo el derecho internacional, Estados Unidos no tendría autoridad para impedir el tránsito de un barco hacia la isla, salvo que existan sanciones internacionales promovidas por organismos multilaterales como Naciones Unidas.

La DIAN, por su parte, no se ha pronunciado sobre la polémica de esta embarcación.

Publicidad

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

@pau.r.rozo en Instagram