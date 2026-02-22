Cae “El Mencho” en México: los detalles del operativo y la ola de violencia desatada tras su muerte

El ejército mexicano anunció este domingo que mató al poderoso capo del narcotráfico Nemesio "El Mencho" Oseguera en un operativo que sacudió al estado de Jalisco y provocó una ola de violencia en varias partes del país.



"El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares, tras el arresto de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán "El Chapo" e Ismael "Mayo" Zambada, que actualmente están en una prisión de Estados Unidos.

El ejército dijo en un comunicado que el "Mencho", de 59 años, resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa, en Jalisco (oeste), y murió "durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México".



En total, murieron siete delincuentes y tres militares resultaron heridos. Dos miembros del CJNG fueron detenidos y se incautaron diversas armas, como lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados, según la misma fuente.



Hechos de violencia en México

El operativo del ejército desató una ola de violencia en varios estados. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la población mantenerse en calma. "Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados", dijo la mandataria en la red X.



Sujetos armados bloquearon con autos y camiones incendiados distintas vías de Jalisco. Por la tarde se veían restos de vehículos calcinados y otros aún en llamas en varias carreteras, en medio del sonido de las sirenas de las fuerzas de seguridad.

Los bloqueos y la quema de tiendas y negocios se extendieron también al balneario de Puerto Vallarta, al vecino estado de Michoacán y a los estados de Puebla (centro), Sinaloa (noroeste), Guanajuato (centro) y Guerrero (sur).

Aeropuerto de Guadalajara, no se ve bien ver a la guardia nacional corriendo o si? pic.twitter.com/v2gxdDXgmO — Datos Aeronáuticos ◽ (@CapLaloVargas) February 22, 2026

Partidos de fútbol de las ligas masculina, femenina y de expansión, fueron suspendidos, y aerolíneas de Canadá y Estados Unidos cancelaron decenas de vuelos a México.

