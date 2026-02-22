Poderosos excongresistas acusados por corrupción buscan volver al Parlamento: testigos, en el exilio

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol reconstruyó el expediente por el cual hoy están en juicio los excongresistas y actuales candidatos al Congreso Richard Aguilar y Edwin Ballesteros. Lo más paradójico es que mientras los dirigentes de Santander hacen campaña sin contratiempo, los testigos en su contra están en el exilio y abandonados por la justicia.



El llamado 'Clan Aguilar', integrado por el coronel (r) Hugo Aguilar y sus hijos Mauricio y Richard, ha mantenido un poder casi inédito en Colombia, turnándose la Gobernación de Santander en distintos periodos. A pesar de su pasado como parapolítico o de sus cuentas pendientes con la justicia, en su momento el coronel Aguilar supo amasar un poder regional que hoy cobran sus hijos, mientras él conserva toda su influencia... Hace poco, en San Gil, pidió votos para Richard, quien esta vez tiene el aval del Partido Liberal.

Sin embargo, este clan hoy enfrenta graves acusaciones. Los documentos revelan que el coronel Aguilar tiene un juicio pendiente en la sala de juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia, y Mauricio Aguilar enfrenta dos juicios más. Por su parte, Richard Aguilar está en un juicio por delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por hechos ocurridos durante su mandato entre 2012 y 2015.

La gran paradoja es que mientras hace campaña para volver al Senado sin contratiempo alguno, inundando las redes de mensajes con su nombre y tirando línea para impulsar el empleo, los testigos que lo señalaron de direccionar millonarios contratos de infraestructura durante su gobernación hoy están en el exilio, lejos de su familia, amenazados de muerte y, según ellos, abandonados por la justicia.



Testigos en el exilio

Claudia Yaneth Toledo, exsecretaria de Infraestructura de la Gobernación, y su esposo Lenin Darío Pardo, son las piezas clave en el rompecabezas de la Fiscalía. Ambos confesaron haber formado parte de la estructura que direccionaba millonarios contratos a cambio de coimas.



Desde un país lejano, Toledo expresó su indignación por la actual campaña política de Aguilar: "Me parece una actitud que es reprochable porque lo que están haciendo más bien es una fosa de mentiras". Por su parte, Pardo describió la mecánica delictiva que operaba en la administración:



"Finalmente en su época, cuando Richard Aguilar fue gobernador, pues tenía todo un esquema de contratación corrupto en la gobernación y en algunas entidades... finalmente lo que tenían era un sistema corrupto de asignar las obras a las personas que ellos querían por un porcentaje de esa obra".

Tras recibir constantes amenazas de muerte, la pareja se vio obligada a huir de Colombia junto a sus hijas. "Fue una decisión forzada que nos vimos en la obligación de tomar por la seguridad, sobre todo de nuestras hijas y pues obviamente, por la seguridad nuestra. Ha sido un camino difícil", relató Toledo. A pesar de su colaboración, los testigos sienten que el Estado les ha dado la espalda. Lenin Darío Pardo calificó su situación actual como una forma de abandono: "Otra cosa es la orfandad o lo que la justicia... termina haciendo con los testigos en el país".



El esquema de las coimas

Según documentos de la Fiscalía, Richard Aguilar no solo lideraba este "concierto criminal", sino que impartía órdenes precisas para el cobro de coimas del 10% sobre el valor de cada contrato. Este dinero, presuntamente, terminaba financiando campañas políticas de sus aliados, como la de Edwin Ballesteros, exdirector de la Esant, quien también busca regresar al Congreso tras haber renunciado a su curul en 2018 al ser vinculado al proceso.

Julio Acelas, director del Observatorio Ciudadano de Santander, calificó el retorno de estos políticos como un desafío a la ética pública: "Es absolutamente condenable y vergonzoso que políticos procesados y cuestionados... regresen como si nada después de casi burlar la justicia, a pedir el favor popular posando de víctimas".



¿Qué dice la defensa de Richard Aguilar?

Ante estos señalamientos, la defensa de Richard Aguilar, liderada por Sócrates Saavedra, sostiene que el proceso avanza con normalidad y que cuentan con más de dos mil pruebas documentales para controvertir a la pareja de esposos, de quienes aseguran solo buscan "beneficios judiciales".

Por otro lado, Juan David Riveros, abogado de Edwin Ballesteros, defendió la presunción de inocencia de su cliente: "No cometió ningún delito y en el juicio demostraremos que no conoció a las personas que lo mencionan".

UNIDAD INVESTIGATIVA DE NOTICIAS CARACOL