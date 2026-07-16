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Lamine Yamal

Habla el hombre que tomó la foto de Messi y Yamal bebé: ambos jugarán la final de la Copa del Mundo
#LOMÁSTRINADO

Habla fotógrafo que hizo la foto de Messi y Lamine Yamal cuando el español era tan solo un bebé

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